Хохлов: Ташаеву нужно готовиться к кричалкам фанатов «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби со «Спартаком» в рамках 5-го тура Российской
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби со «Спартаком» в рамках 5-го тура Российской
«Посмотрите, откуда все голы «Спартака» в этом сезоне забиты. Это повторяющаяся, наигранная комбинация с подачей на дальнюю штангу. У них идёт розыгрыш, они вытаскивают из штрафной дополнительных игроков соперника и разрежают пространство, которым начали умело пользоваться.
Жиго — хороший игрок, мне он понравился по первым турам. Также у них великолепно играет головой Зе Луиш, Промес делает передачи, высоко прыгает Мельгарехо. То есть у них есть футболисты, которые очень неплохо могут сыграть на стандартах.
Поддержка болельщиков на прошлой игре со «Спартаком» была сумасшедшей, и я думаю, что в этот раз будет то же самое. Мы постараемся не огорчить их. В адрес Ташаева будут кричалки, я в этом даже не сомневаюсь. Но мы во время матча будем не кричалки слушать, а следить за происходящим на футбольном поле. Это Ташаеву нужно к этому готовиться", — сказал Хохлов в интервью
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 25 августа на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 по московскому времени.