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00:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Хохлов: Ташаеву нужно готовиться к кричалкам фанатов «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби со «Спартаком» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

«Посмотрите, откуда все голы «Спартака» в этом сезоне забиты. Это повторяющаяся, наигранная комбинация с подачей на дальнюю штангу. У них идёт розыгрыш, они вытаскивают из штрафной дополнительных игроков соперника и разрежают пространство, которым начали умело пользоваться.

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Жиго — хороший игрок, мне он понравился по первым турам. Также у них великолепно играет головой Зе Луиш, Промес делает передачи, высоко прыгает Мельгарехо. То есть у них есть футболисты, которые очень неплохо могут сыграть на стандартах.

Поддержка болельщиков на прошлой игре со «Спартаком» была сумасшедшей, и я думаю, что в этот раз будет то же самое. Мы постараемся не огорчить их. В адрес Ташаева будут кричалки, я в этом даже не сомневаюсь. Но мы во время матча будем не кричалки слушать, а следить за происходящим на футбольном поле. Это Ташаеву нужно к этому готовиться", — сказал Хохлов в интервью пресс-службеклуба.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 25 августа на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 по московскому времени.

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