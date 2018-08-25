Хохлов: Ташаеву нужно готовиться к кричалкам фанатов «Динамо»

Жиго — хороший игрок, мне он понравился по первым турам. Также у них великолепно играет головой Зе Луиш, Промес делает передачи, высоко прыгает Мельгарехо. То есть у них есть футболисты, которые очень неплохо могут сыграть на стандартах.

Поддержка болельщиков на прошлой игре со «Спартаком» была сумасшедшей, и я думаю, что в этот раз будет то же самое. Мы постараемся не огорчить их. В адрес Ташаева будут кричалки, я в этом даже не сомневаюсь. Но мы во время матча будем не кричалки слушать, а следить за происходящим на футбольном поле. Это Ташаеву нужно к этому готовиться", — сказал Хохлов в интервью пресс-службе клуба.