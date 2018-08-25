Пятый тур чемпионата России по футболу продолжится тремя субботними матчами

Источник: ИТАР-ТАСС

«Динамо» остается единственной командой в российском чемпионате, которую еще не побеждал итальянский тренер «Спартака» Массимо Каррера. В то время, когда команда становились чемпионом, «Динамо» еще выступало в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), а в прошлом сезоне в двух встречах с принципиальным соперником «Спартак» набрал лишь одно очко. Сначала подопечные Карреры упустили победу на последней минуте (2:2), ничью динамовцам принес Александр Ташаев, а в последнем туре и вовсе проиграли — 0:1.

Поражение от «Динамо» стоило «Спартаку» второго места в турнирной таблице и путевки в групповой этап Лиги чемпионов, которые в итоге достались ЦСКА. Некоторой компенсацией за эти неудачи стал переход в «Спартак» Ташаева — лучшего бомбардира «Динамо» прошлого сезона, выкупившего свой контракт у клуба.

Однако с бывшей командой Ташаев не сыграет из-за травмы. Как рассказал накануне Каррера, у футболиста растяжение. Повреждения также получили Александр Ломовицкий, Андрей Ещенко и Сальваторе Боккетти.

«Спартак» может выйти в лидеры

Хотя «Спартак» не воспользовался возможностью пройти квалификацию Лиги чемпионов, уступив греческому клубу ПАОК, в чемпионате команда Карреры выступает успешно, не пропустив в четырех матчах ни одного гола. Москвичи победили с одинаковым счетом (1:0) «Оренбург», «Анжи» и «Краснодар», а также сыграли вничью с действующим чемпионом «Локомотивом». «Спартак» занимает в таблице второе место и в случае победы в субботнем дерби выйдет в единоличные лидеры, опередив «Зенит».

Пятничной тренировке «Спартака» предшествовала минута молчания в память ушедшего на 94-м году жизни ветерана клуба Алексея Парамонова, который в середине прошлого века выиграл с командой четыре чемпионских титула, а также звание олимпийского чемпиона (1956). С минуты молчания начнутся и все встречи тура.

«Динамо» также в нынешнем чемпионате еще не проигрывало, после трех ничьих на старте разгромив «Уфу» (3:0). Первыми мячами в сезоне отметились лидеры атаки — Кирилл Панченко, Евгений Луценко и Жоаозиньо. Подопечные Дмитрия Хохлова удачно играют на контратаках, что позволило им в прошлом сезоне победить не только «Спартак», но и ЦСКА.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет в 19:00 мск, главным арбитром назначен Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова.

Бердыев против ЦСКА

В 16:30 мск «Рубин» сыграет с ЦСКА, который неделю назад одержал первую победу в чемпионате, со счетом 3:0 разгромив тульский «Арсенал». Заметно обновившаяся команда Виктора Гончаренко в атаке теперь делает ставку на уругвайского новичка Абеля Эрнандеса, забившего уже два гола. В центре поля армейцам вновь будет не хватать дисквалифицированного Кирилла Набабкина, хотя молодежное трио легионеров Кристиян Бистрович, Яка Бийол и Никола Влашич со своими обязанностями пока справляется. В четырех матчах ЦСКА пропустил лишь два мяча, потерпев одно поражение во встрече с «Ростовом».

«Рубин», как и ЦСКА, стартовал с победы, двух ничьих и поражения, однако, обыграв в первом туре «Краснодар» со счетом 2:1, команда Курбана Бердыева больше не побеждала. На второй год работы Бердыеву удавалось поставить игру всем своим предыдущим командам, но сегодняшний «Рубин» действует нестабильно. Не лучшим образом казанцы играют в обороне, травму получил Федор Кудряшов, а другой участник чемпионата мира в составе сборной России Владимир Гранат пока на поле не выходит. Единственное поражение в сезоне «Рубин» потерпел на своем поле во встрече с петербургским «Зенита».

Игра с ЦСКА пройдет на «Казань-Арене», главным арбитром назначен Виталий Мешков.

«Уралу» необходима первая победа

Первый матч субботы пройдет в 14:00 мск на «Екатеринбург-Арене», где местный «Урал» примет грозненский «Ахмат». Уральцы под руководством Дмитрия Парфенова стартовали неудачно, набрав всего одно очко — в домашнем матче с «Динамо». Неделю назад «Урал» и вовсе проиграл с разгромным счетом «Зениту» (1:4).

«Ахмат» также пока выглядит не лучшим образом, с четырьмя очками занимая место в зоне переходных матчей. Обыграть чеченские футболисты сумели лишь аутсайдера «Енисей», уступив в обоих гостевых встречах сезона — «Ростову» (0:1) и «Арсеналу» (1:3).

Главным арбитром игры в Екатеринбурге назначен Алексей Матюнин из Москвы.

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Тур стартовал в пятницу, когда «Арсенал» проиграл «Ростову» (0:1). В воскресенье встречаются «Оренбург» — «Краснодар», «Уфа» — «Зенит» и «Локомотив» — «Анжи». Завершится тур в понедельник матчем между «Енисеем» и «Крыльями Советов».