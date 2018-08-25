Заболотный в порядке: остаться в «Зените» или уйти?

Источник: Спорт-Экспресс

ШАГ ВПЕРЕД — ДВА НАЗАД

Весь футбольный путь Антона Заболотного — это беспрерывная борьба. От липецких дворов и драк со старшими в московском интернате ЦСКА до земляных полей второй лиги и круговерти аренд: «Волгарь-Газпром», «Урал», брянское «Динамо», «Уфа», «Факел». От прыжка, которому позавидовал бы Хавьер Сотомайор, с «Тосно» из ФНЛ в премьер-лигу в сезоне-2016/17 и звания лучшего бомбардира — 16 голов и пять передач в 32 играх за клуб из Ленобласти, несмотря на его безденежье, до вызова в сборную России и достойного контракта с «Зенитом». Плохим контракт по определению быть не мог — хорошо все, что больше нуля.

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Каждый свой карьерный шаг вперед Заболотный заслужил двумя шагами назад, но переезд в Санкт-Петербург, пожалуй, стал в этом ряду слишком поспешной наградой, медвежьей услугой. Не уверен, что сам Антон этого очень хотел, но так сложились обстоятельства: Роберто Манчини окончательно разуверился в Артеме Дзюбе, который за пять месяцев при итальянце забил два гола — «Вардару» в Лиге Европы (5:0) и «Тосно» в чемпионате России (5:0), и занялся поисками нового центрфорварда. О, у Заболотного за это же время четыре мяча, да еще и две голевые? Мольто бене, берем! До того, что у него по большому счету нет опыта игры в премьер-лиге, не говоря уже о еврокубках, итальянскому тренеру, похоже, не было дела.

ОТ ХВАЛЫ ДО ХУЛЫ МАНЧИНИ

Самого Антона понять легко — выбор между тем, оставаться на тонущем корабле, который в конце сезона ушел на дно, выиграв напоследок Кубок России, или играть в Европе и биться за призы чемпионата, мягко говоря, прост и очевиден. Заболотный поставил подпись, встретился с новыми одноклубниками перед вылетом на зимние сборы и начал с места в карьер, забив по голу в каждом из трех контрольных матчей в Дубае. Скажи тогда кто-нибудь, что следующего его мяча в футболке «Зенита» нужно будет ждать три с половиной месяца — покрутили бы пальцем у виска.

В февральской Турции, на втором этапе зимней подготовки, он уже не забивал, зато заслужил похвалу от Манчини. «Разница между Заболотным и Дзюбой в том, что Антон борется абсолютно за каждый мяч», — сказал итальянец на лекции для студентов Академии тренерского мастерства РФС. Статистика подтверждает его слова: к тому моменту новичок провел за «Зенит» пять игр, в каждой из которых в среднем выигрывал 44% единоборств, тогда как у Дзюбы в 25 матчах при Манчини этот показатель равнялся 37,5%.

Бороться за каждый мяч важно для нападающего, но голы все же весомее — и как только сезон возобновился, Заболотный, как и все сине-бело-голубые, впал в какое-то оцепенение. Может быть, ему не подходила схема, в которой его использовал итальянец, или он оказался не готов к новому скоростному режиму вокруг. Но в результате путь от хвалы до хулы Манчини занял два месяца — после домашнего поражения от «Краснодара» (1:2) в начале апреля главный тренер петербуржцев заявил: «Заболотному тяжело: он играет на низком уровне, ему нужно много тренироваться, ведь он пришел в такую большую команду как «Зенит». Критика была оправдана — ноль голов, 10 ударов по воротам, только два из них в створ, и это в восьми играх, — но неэффективна: Антон молчал еще пять матчей и забил лишь в шестом, последнем в чемпионате, против хабаровского СКА (6:0).

ВЗЛЕТ ДЗЮБЫ

Ситуация осложнялась тем, что параллельным курсом набирал крейсерскую скорость сосланный в тульскую аренду Дзюба. За 10 игр в «Арсенале» сверхмотивированный нападающий забил шесть мячей, отдал две передачи, украсив этот торт вишенкой в виде гола и результативного паса во встрече против «Зенита» (3:3), и совершил казавшийся невозможным еще зимой рывок, втащив себя в сборную России на ЧМ-2018, где стал национальным героем и любимцем всей страны. Против такого Дзюбы у Заболотного не было никаких козырей — и даже в проценте выигранных в среднем единоборств во второй части сезона: 43,2 у Антона, 43,8 у Артема.

Кураж, с которым Дзюба вернулся в «Зенит» после чемпионата мира, никуда не испарился — новый сезон он начал основным форвардом клуба, отличился шесть раз в шести играх, включая хет-трик в ставшей уже легендарной победе над минским «Динамо» (8:1), и пока нет причин, чтобы этот источник задора и народной любви вдруг иссяк. Заболотный же в четырех турах ни разу не провел на поле больше 10 минут — на сезон он заявлен за «Зенит-2», и это о многом говорит.

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Очевидно, что при этих исходных данных играть за петербуржцев Антон будет только по очень большим праздникам. Или, как это уже дважды происходило в Лиге Европы, когда нужно дожимать соперника — тогда его могут выпустить в пару к Дзюбе. Достаточно ли этого для 27-летнего нападающего, вся карьера которого до 2018 года представляла собой беспрерывную борьбу и путь наверх? Разве этот путь был пройден ради стагнации в зенитовском запасе?

Игра с «Мольде» (3:1) показала, что, несмотря на все неудачи, уверенность в своих силах у Заболотного есть — гол и передача должны лишь упрочить ее. Чтобы не потерять это чувство окончательно, ему нужно чаще играть за «Зенит» или уезжать из Петербурга.