СМИ: «Ахмат» приобретет футболиста сборной Хорватии Нижича
ТАСС, 25 августа. Защитник хорватского «Хайдука» Зоран Нижич перейдет в российский футбольный клуб «Ахмат». Об этом сообщает портал Dalmatinskiportal.
ТАСС, 25 августа. Защитник хорватского «Хайдука» Зоран Нижич перейдет в российский футбольный клуб «Ахмат». Об этом сообщает портал Dalmatinskiportal.
Сообщается, что Нижич успешно прошел медосмотр в «Ахмате». Ожидается, что о трансфере официально будет объявлено в субботу.
Нижич является воспитанником хорватского клуба «Змай Макарска», из которого он в 2009 году перешел в бельгийский «Брюссель». За «Хайдук» футболист выступает с 2012 года.
В составе сборной Хорватии Нижич дебютировал в 2017 году и провел в общей сложности два матча.