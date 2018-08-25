СМИ: «Ахмат» приобретет футболиста сборной Хорватии Нижича

Сообщается, что Нижич успешно прошел медосмотр в «Ахмате». Ожидается, что о трансфере официально будет объявлено в субботу.

Нижич является воспитанником хорватского клуба «Змай Макарска», из которого он в 2009 году перешел в бельгийский «Брюссель». За «Хайдук» футболист выступает с 2012 года.