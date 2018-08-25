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12:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Арсенала»: РПЛ и судейский корпус извинились, но очки за это не дают

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что после домашнего матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1) руководство лиги и судейского корпуса признало, что гол в этой встрече был забит с нарушением правил.

«Второй тур подряд страдаем из-за судейских ошибок, которые напрямую влияют на результат матча. Теперь это произошло на глазах у руководителей Премьер-Лиги и судейского корпуса, побывавших на матче в Туле. После игры они признали, что гол забит с нарушением правил. Извинились перед нами, но от этого не легче. Очки в турнирную таблицу за извинения не начисляют. Не хочется повторяться про систему VAR, но пока её не будет, так и будем разбирать ошибки судей, а не футбол. Хотя во вчерашнем матче даже по обыкновенному повтору в телевизионной трансляции видно, что в моменте с голом был офсайд», — сказал Аджоев в интервью «Чемпионату».

Напомним, что «Ростов» забил победный гол с пенальти, который, по мнению представителей «Арсенала», был назначен после того, как сначала арбитр не зафиксировал офсайд у игрока команды соперника.

Арсенал Т 0:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
24.08.2018, 19:30 Зрители: 12289 основной раунд: 5-й тур Арсенал
Главные тренеры
Олег Кононов Валерий Карпин
Голы
11 Алексей Ионов 65′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Александр Денисов 71
Сергей Ткачев 11
Горан Чаушич 20
Игорь Горбатенко 23
Лука Джорджевич 18
75′ Кирилл Комбаров (к) 9
Анри Хагуш 14
72′ Зелимхан Бакаев 78
Даниил Лесовой 22
72′ Кантемир Берхамов 7
Эванс Кангва 10
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк
77 Дмитрий Скопинцев
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
8 Аяз Гулиев
84 Александр Гацкан (к) 90+4′
17 Антон Салетрос 77′
7 Артур Юсупов
9 Бьорн Сигурдарсон 66′
14 Элдор Шомуродов
11 Алексей Ионов 87′
10 Александр Зуев 88′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
5 Удары (всего) 4
2 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
8 Угловые 7
7 Фолы 14
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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