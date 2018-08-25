Президент «Арсенала»: РПЛ и судейский корпус извинились, но очки за это не дают

«Второй тур подряд страдаем из-за судейских ошибок, которые напрямую влияют на результат матча. Теперь это произошло на глазах у руководителей Премьер-Лиги и судейского корпуса, побывавших на матче в Туле. После игры они признали, что гол забит с нарушением правил. Извинились перед нами, но от этого не легче. Очки в турнирную таблицу за извинения не начисляют. Не хочется повторяться про систему VAR, но пока её не будет, так и будем разбирать ошибки судей, а не футбол. Хотя во вчерашнем матче даже по обыкновенному повтору в телевизионной трансляции видно, что в моменте с голом был офсайд», — сказал Аджоев в интервью «Чемпионату».