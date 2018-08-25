СМИ: «Спартак» просил 30 миллионов евро за Промеса у «Милана»
«Милан» хотел приобрести нападающего «Спартака» Квинси Промеса этим летом.
«Милан» хотел приобрести нападающего «Спартака» Квинси Промеса этим летом.
Как утверждает calciomercato, переход 26-летнего голландца сорвался
«Спартак» потребовал у «Милана» 30 миллионов евро за форварда. Кроме того,
Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В составе
В текущем сезоне форвард провел 6 матчей за «Спартак», забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.