СМИ: «Спартак» просил 30 миллионов евро за Промеса у «Милана»

Источник: Спорт-Экспресс

Как утверждает calciomercato, переход 26-летнего голландца сорвался из-за высокой цены, которую установил на него московский клуб.

«Спартак» потребовал у «Милана» 30 миллионов евро за форварда. Кроме того, красно-белые отклонили первоначальное предложение «россонери» по аренде голландца.

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка.