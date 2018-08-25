Колобков выступил за введение видеоповторов в российском футболе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что введение видеоповторов в российском футболе имеет смысл.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что введение видеоповторов в российском футболе имеет смысл.
«Я считаю, да, это имеет смысл, но для этого нужно решение ФИФА о введении видеоповторов. С другой стороны, конечно, надо понимать, что это
Ранее исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в девяти матчах нынешнего футбольного сезона в России: в полуфиналах и финале Кубка России, а также стыковых матчах за право выступать в РПЛ.