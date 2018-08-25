Колобков выступил за введение видеоповторов в российском футболе

«Я считаю, да, это имеет смысл, но для этого нужно решение ФИФА о введении видеоповторов. С другой стороны, конечно, надо понимать, что это все-таки удлиняет продолжительность матчей, и есть ряд других вопросов, которые сейчас профессионалы обсуждают», — сказал Колобков журналистам.