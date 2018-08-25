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13:14 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Легия» не получала от ЦСКА предложений о покупке футболиста Шиманского

ТАСС, 25 августа. Польский футбольный клуб «Легия» не получал официальных предложений о трансфере полузащитника Себастьяна Шиманского. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал onet.pl.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за 19-летнего игрока €7 млн.

«Все звучит красиво, но мы не получали предложений на такую сумму, хотя не скрываем, что переговоры о трансфере продолжаются, — приводит издание слова источника в клубе. — ЦСКА не единственный клуб, который заинтересован в переходе нашего игрока».

Шиманский является воспитанником «Легии». В прошлом сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах в составе команды, забил 10 мячей и отдал девять голевых передач. В текущем сезоне он девять раз выходил на поле, но не отметился результативными действиями.

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