«Урал» — «Ахмат». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч «Урал» — «Ахмат».
Стали известны стартовые составы команд на матч «Урал» — «Ахмат».
Главные тренеры «Урала» и «Ахмата» Дмитрий Парфенов и Игорь Ледяхов определились со стартовыми составами команд на матч пятого тура.
«Урал»: Годзюр, Брызгалова, Балажиц, Кулаков (к), Меркулов, Егорычев, Бумаль, Бикфалви, Димитров,
Запасные: Баклов, Полетаев, Ходжаниязов, Ароян, Динга, Данцев, Евсеев, Ильин, Бавин, Араторе, Бевеев, Юсупов.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Думбия, Мбенг.
Запасные: Гудиев, Родолфо, Плиев, Иванов, Кадыров, Гащенков, Раванелли, Митришев, Умаев, Балай.
Напомним, матч «Урал» — «Ахмат» пройдет 25 августа на «Екатеринбург Арене». Начало — 14:00 (мск).