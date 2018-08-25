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13:43 (мск), источник: Советский спорт

«Урал» — «Ахмат». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч «Урал» — «Ахмат».

Главные тренеры «Урала» и «Ахмата» Дмитрий Парфенов и Игорь Ледяхов определились со стартовыми составами команд на матч пятого тура.

«Урал»: Годзюр, Брызгалова, Балажиц, Кулаков (к), Меркулов, Егорычев, Бумаль, Бикфалви, Димитров, Эль-Кабрир, Панюков.

Запасные: Баклов, Полетаев, Ходжаниязов, Ароян, Динга, Данцев, Евсеев, Ильин, Бавин, Араторе, Бевеев, Юсупов.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Думбия, Мбенг.

Запасные: Гудиев, Родолфо, Плиев, Иванов, Кадыров, Гащенков, Раванелли, Митришев, Умаев, Балай.

Напомним, матч «Урал» — «Ахмат» пройдет 25 августа на «Екатеринбург Арене». Начало — 14:00 (мск).

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