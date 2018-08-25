Желтая за симуляцию, удар в штангу. Как «Казахский Месси» Сейдахмет вернулся на поле

Сегодня, 23 августа, Сейдахмет вышел в стартовом составе дубля российской «Уфы» на домашний матч с «Зенитом». Игра завершилась со счетом 0:5 в пользу питерцев.

В прошедшем матче Сейдахмет получил желтую карточку за симуляцию и попал в штангу. Казахстанец неоднократно прорывался к воротам соперника и часто собирал на себя фолы. Также Сейдахмет исполнял штрафные своей команды.

Напомним, 18-летний Сейдахмет перешел в «Уфу» в феврале, подписав долгосрочный контракт. Казахстанец провел две игры, но в апреле получил травму, из-за которой в предсезонке тренировался индивидуально и пропустил старт нового сезона.