Желтая за симуляцию, удар в штангу. Как «Казахский Месси» Сейдахмет вернулся на поле
Нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет провел первый матч с апреля, передает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет провел первый матч с апреля, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 23 августа, Сейдахмет вышел в стартовом составе дубля российской «Уфы» на домашний матч с «Зенитом». Игра завершилась со счетом 0:5 в пользу питерцев.
В прошедшем матче Сейдахмет получил желтую карточку за симуляцию и попал в штангу. Казахстанец неоднократно прорывался к воротам соперника и часто собирал на себя фолы. Также Сейдахмет исполнял штрафные своей команды.
Напомним, 18-летний Сейдахмет перешел в «Уфу» в феврале, подписав долгосрочный контракт. Казахстанец провел две игры, но в апреле получил травму,
В августе «Уфа» включила Сейдахмет в заявку клуба на российскую