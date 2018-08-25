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15:35 (мск), источник: Советский спорт

«Рубин» — ЦСКА. Стартовые составы

Ахметов и Жамалетдинов — в стартовом составе.

Главные тренеры «Рубина» и ЦСКА Курбан Бердыев и Виктор Гончаренко определились со стартовыми составами команд на матч пятого тура премьер-лиги.

«Рубин»: Иван Коновалов, Кудряшов, Устинов, Навас, Сорокин, Чико Флорес, Камболов, Могилевец, Игорь Коновалов, Полоз, Азмун.

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Чернов, Магнуссон, Фернандес, Ефремов, Бийол, Влашич, Ахметов, Жемалетдинов, Эрнандес.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чалов, Бистрович, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жиронкин.

Напомним, матч «Рубин» — ЦСКА пройдет 25 августа на «Казань Арене». Начало — 16:30 (мск).

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