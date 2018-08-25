«Рубин» — ЦСКА. Стартовые составы
Ахметов и Жамалетдинов — в стартовом составе.
Ахметов и Жамалетдинов — в стартовом составе.
Главные тренеры «Рубина» и ЦСКА Курбан Бердыев и Виктор Гончаренко определились со стартовыми составами команд на матч пятого тура
«Рубин»: Иван Коновалов, Кудряшов, Устинов, Навас, Сорокин, Чико Флорес, Камболов, Могилевец, Игорь Коновалов, Полоз, Азмун.
ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Чернов, Магнуссон, Фернандес, Ефремов, Бийол, Влашич, Ахметов, Жемалетдинов, Эрнандес.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чалов, Бистрович, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жиронкин.
Напомним, матч «Рубин» — ЦСКА пройдет 25 августа на «Казань Арене». Начало — 16:30 (мск).