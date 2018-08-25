Олег Кононов: Буду комментировать все спорные моменты судейства, пока не появится ВАР

Во вчерашней встрече 5-го тура РПЛ между туляками и «Ростовом» арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота хозяев поля, который реализовал хавбек Алексей Ионов.

— Посмотрев все спорные моменты с «Ростовом», я впредь не допущу того, что происходило в двух матчах со стороны судейского корпуса. Я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы ВАР, — цитирует Кононова официальный Твиттер «Арсенала».