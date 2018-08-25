Олег Кононов: Буду комментировать все спорные моменты судейства, пока не появится ВАР
Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов раскритиковал судейство в матчах чемпионата России.
Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов раскритиковал судейство в матчах чемпионата России.
Во вчерашней встрече 5-го тура РПЛ между туляками и «Ростовом» арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота хозяев поля, который реализовал хавбек Алексей Ионов.
— Посмотрев все спорные моменты с «Ростовом», я впредь не допущу того, что происходило в двух матчах со стороны судейского корпуса. Я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы ВАР, — цитирует Кононова официальный Твиттер «Арсенала».
|Олег Кононов
|Валерий Карпин
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|5
|Удары (всего)
|4
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|8
|Угловые
|7
|7
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)