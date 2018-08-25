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16:39 (мск), источник: ТАСС

«Урал» одержал первую победу в сезоне РПЛ, обыграв «Ахмат»

ТАСС, 25 августа. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1 в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Эрик Бикфалви (50-я минута) и Николай Димитров (78), у гостей отличился Идрисса Думбия (29). «Урал» одержал первую победу в нынешнем сезоне первенства страны.

В турнирной таблице «Урал» занимает 11-е место, «Ахмат» идет 14-м, в активе обеих команд по четыре очка.

В следующем туре «Урал» 1 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Ахмат» 2 сентября примет «Уфу».

Урал 2:1
Первый тайм: 0:1
Ахмат
25.08.2018, 14:00 Зрители: 18106 основной раунд: 5-й тур Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Игорь Ледяхов
Голы
50′ Эрик Бикфалви (Д. Кулаков, Н. Димитров) 10
78′ Николай Димитров 17
8 Идрисса Думбья 29′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков (к) 15
Михаил Меркулов 27
Сергей Брызгалов 4
75′ Грегор Балажиц 6
Николай Димитров 17
33′ Петрюс Бумаль 13
Эрик Бикфалви 10
71′ Отман Эль-Кабир 58
Марко Араторе 21
78′ Андрей Егорычев 44
Алексей Евсеев 8
60′ Андрей Панюков 20
Владимир Ильин 11
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
13 Милад Мохаммади
77 Бернард Бериша
8 Идрисса Думбья
23 Антон Швец 32′
5 Магомед Мусалов 68′
95 Магомед Митришев
11 Силва Лима Исмаэл 73′ 71′
19 Олег Иванов
17 Аблай Мбенг 78′
14 Раванелли
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
6 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
0 Угловые 2
14 Фолы 8
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Боковой судья Валентин Мурашов (Москва, Россия)
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