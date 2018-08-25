«Урал» одержал первую победу в сезоне РПЛ, обыграв «Ахмат»

В составе победителей забитыми мячами отметились Эрик Бикфалви (50-я минута) и Николай Димитров (78), у гостей отличился Идрисса Думбия (29). «Урал» одержал первую победу в нынешнем сезоне первенства страны.

В турнирной таблице «Урал» занимает 11-е место, «Ахмат» идет 14-м, в активе обеих команд по четыре очка.