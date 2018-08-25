«Урал» одержал первую победу в сезоне РПЛ, обыграв «Ахмат»
ТАСС, 25 августа. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1 в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 25 августа. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1 в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Эрик Бикфалви (50-я минута) и Николай Димитров (78), у гостей отличился Идрисса Думбия (29). «Урал» одержал первую победу в нынешнем сезоне первенства страны.
В турнирной таблице «Урал» занимает 11-е место, «Ахмат» идет 14-м, в активе обеих команд по четыре очка.
В следующем туре «Урал» 1 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Ахмат» 2 сентября примет «Уфу».
|Дмитрий Парфенов
|Игорь Ледяхов
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|6
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов (Москва, Россия)