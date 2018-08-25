Сергей Еременко: брат или футболист?

Источник: Спорт-Экспресс

ДЕБЮТ ВО ВЗРОСЛОМ ФУТБОЛЕ — В 15 ЛЕТ

Приобретая Сергея Еременко зимой 2018-го, «Спартак» пытался убить двух зайцев. Во-первых, клуб работал на перспективу и брал футболиста, который сначала должен был пройти огранку в молодежке и второй команде, выступающей в первенстве ФНЛ. Сергею всего 19 — возраст позволяет надеяться, что игрок еще сможет прогрессировать.

Во-вторых, изначально было понятно, что младший брат может (или даже должен) протоптать дорожку для среднего — Романа Еременко, отбывавшего на тот момент дисквалификацию. Время показало, что все домыслы верны: летом экс-хавбек ЦСКА стал спартаковцем, и теперь у красно-белых есть сразу два Еременко, у которых один и тот же агент — Марко Трабукки.

Но вернемся к Сергею, который забил вчера свой первый гол за «Спартак» (пусть пока и молодежный). Старшие братья, как и отец (Алексей Еременко, тоже выступавший в советский период за «Спартак»), в последние годы дружно называли его самым талантливым в семье. Правда, любой близкий человек произнес бы ровно такие же слова. И одно дело — природные данные, совсем другое — его реализация.

Сергей Еременко чрезвычайно рано дебютировал во взрослом футболе. Ему исполнилось лишь 15 лет, когда он уже вышел на замену за «Яро» в матче чемпионата Финляндии против ВПС. Отец, бывший в ту пору главным тренером, рассказывал, что произошло это по воле случая: летом 2014-го в команде набралось слишком много травмированных, а замене сидели сплошь молодые ребята. В феврале 2015-го он уже забивал свои первые голы и вообще имел чрезвычайно много для своих лет игрового времени.

РЯДОМ С МБАППЕ И ДЕМБЕЛЕ

Второй момент: в апреле 2017-го Еременко был номинирован на премию Golden Boy, вручаемую лучшему молодому игроку Европы. В списке также оказались армеец Жамалетдинов и краснодарец Уткин, а еще множество мировых звезд: Мбаппе (который ее, собственно, и выиграл), Доннарумма, Дембеле, Кьеза, Эмре Мор, Рэшфорд и другие.

В июле 2018-го Еременко-младший, уже будучи спартаковцем, опять попал в этот список. Теперь он соперничал с Джастином Клайвертом, Люкой Зиданом, Кристианом Пулишичем, «железнодорожником» Михаилом Лысовым и другими, но все соперничество изначально бессмысленно, поскольку среди претендентов опять оказался феноменальный Мбаппе.

В августе 2016-го Сергея пригласил «Базель». Сначала Еременко играл в юношеской команде швейцарского клуба, с зимы 2017-го перебрался в молодежную, которая выступает в лиге Promotion — третьем по силе местном дивизионе. Осенью 2017-го Сергей приезжал в Москву на матч юношеской Лиги УЕФА против ЦСКА. В Москве его команда выиграла у армейцев со счетом 3:2, а будущий футболист «Спартака» появился на поле сразу после перерыва. В Швейцарии он отыграл все 90 минут. По итогам турнира «Базель» занял первое место в группе.

И ПОЛУЗАЩИТНИК, И ДАЖЕ ФОРВАРД

Основная позиция Сергея — центральный полузащитник, как и у старших братьев. Специалисты выделяют хорошее видение поля, приличную технику, неплохое качество передач и поставленный удар. Также Еременко универсален, может при необходимости выйти как чистым опорником, так и плеймейкером.

— Вообще Сергей полузащитник, но его в «Базеле» используют на разных позициях, — рассказывал перед матчем с ЦСКА в интервью «СЭ» отец (полностью вы можете прочитать здесь). — Даже на месте центрального нападающего. Он не классический форвард, но знает, как действовать на этом месте. Может и в центре сыграть, и на фланге, в опорной зоне. Кого из братьев напоминает? Уф… Сложно сказать. Наверное, впитал что-то хорошее от обоих.

Тогда же, в октябре, рассказывал о перспективах брата также и Алексей Еременко:

— Как считаете, он станет лучшим среди трех братьев? — спросили экс-хавбека «Сатурна» и «Рубина».

— Дай Бог. Но у нас тогда не было ни айфонов, ни инстаграмов. Сейчас другое поколение. Никогда не думал, что скажу такое… Видимо, я постарел! (смеется) Но вообще мы сделали хороший выбор для Сереги. В «Базеле» очень строгий интернат.

— Он вырос за время, проведенное в «Базеле»?

— Определенно! Но ему всего 18 лет, теперь все зависит от него. Сейчас очень много посторонних вещей, влияющих на футбол. Того, что не было еще 10 лет назад. Как я уже сказал, за ними в команде строго следят. Даже интернет иногда отключают, чтобы концентрировались только на футболе.

Годами ранее шутливо рассказывал про брата и Роман Еременко.

— Где Сергей играет? В полузащите, — говорил средний брат. — Все мы там. Эх, а ведь я так хотел, чтобы он стал нападающим, острым, забивным! Как Индзаги! Не получилось. Всех Еременко тянет в середину. Гены. Хотим быть похожими на отца.

РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО — ЕСТЬ

У Еременко два гражданства. За главную национальную сборную Финляндии он не заигран (только за юношеские), поэтому имеет право выступать за Россию. В апреле 2018-го РФПЛ перестала считать его легионером. Так что если они вместе с Романом вместе выйдут на поле, будут представлять две разные страны.