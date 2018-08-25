Кутепов нужен «Спартаку»

Источник: Спорт-Экспресс

Центрального защитника «Спартака» сватают в «Зенит». Новости по этой теме выходят каждый день, вызывая горячее обсуждение. Подключился даже отец Кутепова, которого мало кто понял. Если абстрагироваться от финансовой стороны вопроса, то источник всего этого шума — потеря защитником игровой практики. Это возмутительно! Ведь Илья — один из героев чемпионата мира, он должен играть в стартовом составе «Спартака».

ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОТЕРЯНО

Но что такое потеря игровой практики? Во-первых, Кутепов почти всегда был игроком ротации, не считая нескольких отрезков. Весной он вернулся в основу только из-за травмы Джикии. Во-вторых, ничего еще не потеряно. «Спартак» сыграл шесть матчей, в четырех из них Илья был вне заявки из-за повреждения. Его просиживание на лавке длится всего-навсего два матча. Как можно говорить о том, что он потерял место в стартовом составе?

В «Спартаке» сейчас идет поиск идеальных сочетаний на разных участках поля, включая центр обороны. В новый сезон красно-белые вкатились с тандемом защитников Боккетти — Жиго. Джикия заменил итальянца позже. Ничего еще не сформировано, все может измениться в любой момент. Пока непонятно, вернется ли Джикия на свой уровень, и не будет ли у него рецидива, что, к великому сожалению, с «крестами» иногда случается.

Случаются дисквалификации, травмы, плановые ротации. У Кутепова будет много шансов доказать, что он лучше Жиго или Джикии. Все только началось, впереди — длинный тернистый путь, на котором может случиться что угодно. Как это было в сборной. Ведь сначала, в спарринге с Австрией, Станислав Черчесов поставил Граната — но Владимир провалил игру. И с турками, а потом и на чемпионате мира, играл уже Кутепов. Доказал.

Существует вероятность перехода на схему с тремя центральными защитниками. Массимо Каррера уже давно так не играет, но кто знает, какие мысли его посетят по ходу сезона? Или вариант перехода Джикии на левый фланг, который он отлично знает: в «Амкаре» Георгий не сразу стал центральным защитником, выступал на бровке. Учитывая брешь, которая не первый год зияет в этой зоне, в «Спартаке» об этом наверняка задумывались.

Кутепов может играть как левого центрального, так и правого — это его козырь. Например, Жиго — строго правый центральный, хотя на сборах его однажды попробовали в левой зоне. Илья может закрыть любой участок, заменить обоих защитников. И это только одна из множества причин, почему он нужен «Спартаку». В другую команду его не продадут даже за очень хорошие деньги. Уж точно не в это окно.

НЕ ОЦЕНИВАЙТЕ ПО ИГРЕ ЗА СБОРНУЮ

Отец Кутепова заявил, что не понимает Карреру, который не ставит Илью в состав. Надо сказать, многие кадровые решения главного тренера «Спартака» понять действительно непросто. Но не в этом случае. Вернулся Джикия, который до травмы был безоговорочно лучшим защитником клуба и одним из лучших — во всем российском футболе. Сейчас идет работа над тем, чтобы вывести Георгия на пик формы. Пока он не совсем тот, что был.

Жиго — потенциально очень сильный защитник, но только в выстроенной обороне. Не будет системы — запросто обернется Максимовичем образца весеннего отрезка. Сейчас оборону «Спартака» хвалят — и совершенно напрасно. Да, количество нулей приводит в восторг. Но эти цифры обманчивы. Пока «Спартак» сыграл только с двумя клубами с приличной атакой — с ПАОК в гостях и с «Краснодаром». Оба раза был проходной двор.

Но если сравнивать с весной, прогресс, безусловно, есть. Одна из причин — именно Жиго. Алжирец перешел в «Спартак» в начале июня, до старта чемпионата мира. Его переход означал, что в Кутепова в команде не особо-то и верят. А потом был главный турнир четырехлетия. Кто ж знал, что Илья и вся сборная России выступит настолько здорово? Но к этому времени Жиго уже тренировался в клубе и показывал свой высокий уровень.

Если бы «Спартак» вышел на трансферный рынок после чемпионата мира, то Жиго, как и любого другого центрального защитника, в команде могло и не оказаться. Основным был бы Кутепов, блестяще проявивший себя на чемпионате мира. Впрочем, это тоже спорно. На большом турнире Илья доказал лишь то, что он комфортно себя чувствует в той игре, которую построил Черчесов. А это, скажу вам, весьма специфический продукт.

Сборная России играла всем составом за линией мяча. Даже против Саудовской Аравии. Трех центральных защитников не было, к этой схеме Черчесов вернулся только в матче с Испанией. Но была совсем другая организация: игра вторым номером, максимальная плотность на своей половине поля, классная подстраховка. Скажем, в сборной Кутепова с фланга прикрывал Фернандес. А в «Спартаке» — Ещенко… Даже сравнение неуместно.

«Спартак» играет совсем в другой футбол: он намного больше владеет мячом, живет на чужой половине поля, никакой особой плотности в обороне у него нет. И вообще это выглядит очень странным — сравнение одного игрока в разных командах. Попов в «Рубине» зажигал весной. И что? Кутепов в сборной Черчесова и в «Спартаке» Карреры — это разные игроки. Но, может, Илья действительно круто прибавил.