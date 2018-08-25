В «Крыльях Советов» не опровергают факт переговоров с Милановым

Ранее «СЭ» сообщил, что 26-летний Миланов может продолжить карьеру в «Крыльях Советов», где ему предлагают годовой оклад в размере 600 тысяч евро.

— Переговоры с Милановым? Сейчас идет селекционный период, мы интересуемся и рассматриваем несколько кандидатов. Я вам ничего не могу сказать, давайте дождемся официальной информации, — сказал Шашков. (Игорь НОВИКОВ).