Первая победа Парфенова на Урале. Волевая

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Дмитрий Парфенов в поисках победных рецептов отправил на острие атаки Панюкова, и дебютант сразу создал голевой момент, навесив на голову попавшему в перекладину Димитрову. Болгарин был сверхактивен, упустив еще одну верную возможность, после заброса Бикфалви за спину Мусалову отправив мяч в руки Городову. Могло показаться, что у «Ахмата» проблемы с левым флангом, где играли два номинальных защитника. Так Игорь Ледяхов пытался компенсировать потерю Роши, сдвинув направо Беришу. Однако постепенно гости освоились, и превратившийся в хавбека Мохаммади умчался от своего визави, испортив отличную атаку неудачной передачей.

В целом активнее смотрелся «Урал», но, как не раз случалось этим летом, он же и пропустил в не предвещавшей проблем ситуации. Бикфалфи выполнял перехват, а невольно выдал голевой пас Думбья. Тот без раздумий в касание закрутил мяч впритирку с дальней штангой. Выбитые из колеи «шмели» избежали еще больших неприятностей благодаря Годзюру, остановившему выход Мбенга один на один.

Перерыв пошел екатеринбуржцам на пользу. Бикфалви исправился, головой замкнув подачу Кулакова. Мощному румыну помогло, что в этой атаке ему противостоял 169-сантиметровый Бериша. Удача могла улыбнуться и Панюкову, перехватившему неосторожный пас Уциева. Городов своего капитана подстраховал, но не избавил «Ахмат» от проблем. Гости сначала лишились покинувшего поле на носилках Мбенга, а потом пропустили после розыгрыша спорного «стандарта», когда Анхель вынес мяч на ногу герою матча Димитрову.

ЦИФРЫ

2 раза в этом чемпионате грозненцы проиграли, открыв счет. Ранее подобное случилось в Туле.

2-й чемпионат подряд Димитров забивает в Екатеринбурге победный гол в ворота «Ахмата».

ЦИТАТЫ

Игорь ЛЕДЯХОВ, главный тренер «Ахмата»:

— Во втором тайме придерживались той же тактики. Единственное, что не получилось, выход из обороны в атаку. Всю неделю работали над фланговыми атаками соперника, знали, как они играют. Пропускать гол с фланговой передачи — это безобразие. Первым таймом я доволен: должны были забивать еще и заканчивать игру. Это наша старая болезнь: выходим и пропускаем во второй половине.