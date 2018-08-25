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18:19 (мск), источник: Советский спорт

«Спартак» — «Динамо». Стартовые составы

Тренерские штабы «Спартака» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч пятого тура РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мельгарехо, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Самедов, Зе Луиш.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Теттех, Соу, Черных, Жоаозиньо, Панченко, Луценко.

Матч между командами состоится сегодня, 25 августа, на «Открытие Арене». Начало встречи в 19:00 мск.

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