«Спартак» — «Динамо». Стартовые составы
Тренерские штабы «Спартака» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч пятого тура РПЛ.
Тренерские штабы «Спартака» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч пятого тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мельгарехо, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Самедов, Зе Луиш.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Теттех, Соу, Черных, Жоаозиньо, Панченко, Луценко.
Матч между командами состоится сегодня, 25 августа, на «Открытие Арене». Начало встречи в 19:00 мск.