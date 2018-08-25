Воспитанник «Спартака» предотвратил победу ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Ахметов против «Рубина»

Помните, как Ильзата Ахметова пытались вразумить в Казани, когда он упрямо отказывался переподписывать контракт с клубом? Игрок этого точно не забыл — ни отдел кадров, куда руководство обязало его ежедневно ходить «на работу», ни стол со стулом, на котором он должен был сидеть вместо того, чтобы бегать по полю. Виктор Гончаренко об этом абсурдном факте в биографии своего новобранца, безусловно, тоже знал. И разумно решил сыграть на обиде игрока на бывшего работодателя.

В Казани молодой хавбек впервые вышел в стартовом составе ЦСКА и зримо обозначил особый настрой на «Рубин». В начале игры Ахметов чаще кого бы то ни было вступал в единоборства, в конце первого тайма едва не закрутил мяч в девятку и выдал сольный номер, последовательно обыграв двух соперников. Забить не забил, но свои 77 минут на поле Ильзат отработал качественно. Есть ощущение, что когда они с Влашичем споются — будет крутая связка. Оба резкие, смышлёные, с головой, с дриблингом. Обыграть один в один — раз плюнуть. Осталось форму набрать и сыграться.

«Запас мечты» Сергея Галицкого

Травма Щенникова и дисквалификация Набабкина оставила тренера «армейцев» с одним фланговым защитником — Фернандесом. Марио, конечно, парень выносливый, работоспособный, но даже ему не под силу закрывать две бровки одновременно. Из исполнителей смежных специализаций Гончаренко выбрал на роль «латераля поневоле» Ефремова. Интересно, что отдай он предпочтение Бистровичу (а хорват некоторое время прикрывал оголённый фланг в прошлом туре), запас «армейцев» получился бы на 100% «доморощенным». А так воспитанников клуба в гостевом резерве оказалось семь из восьми. Не запас, а мечта Сергея Галицкого!



Он, правда, грезит основой из выпускников академии, но для начала и омоложению «скамейки», наверное, был бы рад. Но омоложению естественному, по спортивному принципу, а не искусственному, как в ЦСКА.

У москвичей альтернативы этим мальчишкам просто нет. Травмы и дисквалификации оставили Гончаренко без семи более или менее опытных исполнителей. О летнем исходе из команды «стариков» столько говорено, что повторяться нет смысла.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 5, 25.08.2018, 16:30 Рубин 1 ЦСКА 1

Два Коновалова — в основе

Если к Игорю Коновалову в стартовом составе казанский зритель уже попривык, то его однофамильца Ивана в основе обнаружил впервые. Чему, надо полагать, сильно удивился. Впрочем, после ознакомления с перечнем резервистов степень изумления местных болельщиков должна была снизиться: отсутствие в заявке Джанаева можно расценивать как верное подтверждение травмы. Будь он в порядке — вышел бы против команды своей юности. Курбан Бердыев версию о травме в итоге подтвердил. Воспитаннику «Спартака» Коновалову выпало дебютировать в РПЛ в игре против самого принципиального противника красно-белых. В российском чемпионате он стартовал позже, чем в белорусском — на 25-м году.



В свою очередь защитники «Рубина» приложили все силы, чтобы премьера новичка прошла в максимально комфортных условиях. За первые 45 минут они допустили всего 3 удара в сторону своих ворот и ни одного (!) — в створ. Тем не менее полностью избавить Ивана от работы партнёры не сумели — после перерыва они ослабили бдительность и допустили взятие ворот.

С днём рождения, КБ!

Болельщики поздравили Бердыева с 66-м днём рождения перед игрой. Футболисты порадовали тренера на 10-й минуте матча. На выстрел Влашича в перекладину хозяева ответили в тон — своим результативным ударом. Защитники «Рубина» полезно сходили на стандарт: Устинов вернул мяч в штрафную после неудачного выноса красно-синих, Чико Флорес оригинально продлил его полёт, а Полоз изящно завершил комбинацию. Символично, что голевую передачу в такой день оформил игрок, чьё прозвище и фамилия переводятся с испанского как «мальчик цветы». «Мальчику» 32-й год идёт.

Ответственным за Полоза по ситуации был Чернов, но сработал со своим клиентом крайне неуклюже. В плане чтения, понимания игры Никите до легендарных предшественников ещё далеко.

А всей тройке стопперов — безумно далеко до взаимопонимания и сыгранности Березуцких и Игнашевича.

Седьмая «поломка»

Второй тур подряд тренеру ЦСКА приходится латать дыры в составе уже в первом тайме. Против «Арсенала» до перерыва не доиграл Щенников, теперь — Бийол. Но если Георгий хотя бы самостоятельно ушёл с поля, то Яку — унесли на носилках после неловкого подката. Сезон только начинается, а у ЦСКА уже семь травмированных. Будто сглазил кто!

Судья не поверил Фернандесу

СМИ так усиленно мусолили пенальти, хитро «нарисованный» российским бразильцем ЦСКА в выездном матче с «Енисеем», что надолго обрекли Фернандеса на недоверие судей. Арбитр Мешков в Казани оставил без внимания куда более натуральное падение Марио, чем в Тюмени. Устинов после оригинальной закидушки Влашича дал сзади Фернандесу шипами по ноге, но избежал наказания.

Замены Гончаренко работают

Парадокс: пока Чалов выходил в стартовом составе, никак не мог забить. Едва присел на лавочку — пошли голы! Неделю тому Фёдор удачно вошёл в игру против туляков, а теперь повторил этот номер в Казани. Следует отметить, что и голевую передачу — роскошный пас вразрез через полполя — изобразил игрок, вышедший на замену, пускай и вынужденно — Бистрович.

Подберёзкин против «своих»

Снаряжая на поле Подберёзкина, Бердыев, возможно, учитывал в числе прочих факторов красно-синее детство и юношество игрока. В одной потенциально голевой атаке Вячеслав участие принял, но героем вечера не стал. Это звание, с вашего позволения, присвою вратарю дебютанту «Рубина».

Потрясающим сейвом в компенсированное время после удара Абеля Иван Коновалов предотвратил победу ЦСКА.