«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России
ТАСС, 25 августа. Казанский «Рубин» сыграл вничью с московским ЦСКА со счетом 1:1 в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 25 августа. Казанский «Рубин» сыграл вничью с московским ЦСКА со счетом 1:1 в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу.
В составе хозяев забитым мячом отметился Дмитрий Полоз (10-я минута), у гостей отличился Федор Чалов (68).
В турнирной таблице «Рубин» занимает пятое место, ЦСКА идет шестым, в активе обеих команд по шесть очков.
В следующем туре «Рубин» 31 августа в гостях сыграет с «Ростовом», ЦСКА 1 сентября примет екатеринбургский «Урал».
|Курбан Бердыев
|Виктор Гончаренко
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)