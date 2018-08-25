«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России

«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России

ТАСС, 25 августа. Казанский «Рубин» сыграл вничью с московским ЦСКА со счетом 1:1 в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу.