Врач ЦСКА назвал характер травмы Бийола

На вопрос о сроках восстановления 19-летнего словенца, врач затруднился ответить. Напомним, хавбек не смог покинуть сам поле , его увезли на носилках.

— У него ушиб и рваная рана колена. Посмотрим, как будет вести себя рана, и какова будет динамика травмы. От этого зависят сроки. Надеемся, что он выбыл не на длительный срок. (Арман МКРТЧЯН).