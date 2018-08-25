Врач ЦСКА назвал характер травмы Бийола
Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сказал, что полузащитник армейцев Яка Бийол в матче 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1) получил ушиб, а также рваную рану колена.
Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сказал, что полузащитник армейцев Яка Бийол в матче 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1) получил ушиб, а также рваную рану колена.
На вопрос о сроках восстановления 19-летнего словенца, врач затруднился ответить. Напомним, хавбек не смог покинуть сам поле, его увезли на носилках.
— У него ушиб и рваная рана колена. Посмотрим, как будет вести себя рана, и какова будет динамика травмы. От этого зависят сроки. Надеемся, что он выбыл не на длительный срок. (Арман МКРТЧЯН).
|Курбан Бердыев
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)