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20:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Врач ЦСКА назвал характер травмы Бийола

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сказал, что полузащитник армейцев Яка Бийол в матче 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1) получил ушиб, а также рваную рану колена.

Источник: РИА "Новости"

На вопрос о сроках восстановления 19-летнего словенца, врач затруднился ответить. Напомним, хавбек не смог покинуть сам поле, его увезли на носилках.

— У него ушиб и рваная рана колена. Посмотрим, как будет вести себя рана, и какова будет динамика травмы. От этого зависят сроки. Надеемся, что он выбыл не на длительный срок. (Арман МКРТЧЯН).

Рубин 1:1
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
25.08.2018, 16:30 Зрители: 26531 основной раунд: 5-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Виктор Гончаренко
Голы
10′ Дмитрий Полоз (Флорес Чико, В. Устинов) 10
9 Федор Чалов (К. Бистрович, Р. Бекао) 67′
Составы
Иван Коновалов 23
Виталий Устинов 91
Федор Кудряшов 30
Флорес Чико 4
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Егор Сорокин 80
Игорь Коновалов 15
71′ Сердар Азмун 20
Руслан Камболов 88
83′ Павел Могилевец 18
Вячеслав Подберезкин 7
73′ Дмитрий Полоз 10
Александр Бухаров 11
35 Игорь Акинфеев (к)
2 Мариу Фернандес
15 Дмитрий Ефремов 74′
3 Никита Чернов
23 Хердур Магнуссон
50 Родриго Бекао 41′
8 Никола Влашич
11 Абель Эрнандес
77 Ильзат Ахметов 77′
72 Астемир Гордюшенко
29 Яка Бийол 34′
25 Кристиян Бистрович 86′
75 Тимур Жамалетдинов 62′
9 Федор Чалов
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 4
13 Фолы 15
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
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