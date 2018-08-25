«Пожелаю судьям меньше свистеть». Что говорили после матча «Рубин» — ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Виктор Гончаренко — о судействе, Ахметове и Бийоле

О травме Бийола.

— У него рваная рана. Думаю, к следующему матчу будет готов.

Об игре с «Рубин» и Ахметове.

— Два разных тайма было в нашем исполнении — или исполнении «Рубина», не знаю. Благодаря заменам и из-за характера нам удалось отыграться. Хотя в матчах с казанцами это всегда сложно.

Исходя из того, как проходил второй тайм, могли и выиграть. Не хватило качества передач и завершения.

По крайней мере мы оказывали давление на ворота соперника, и им было тяжело. Позитивные шажочки есть. Не самый успешный первый тайм связан с молодостью, неопытностью, незнанием игроков «Рубина». Не понимали, как действовать в той или иной ситуации. Нам надо быстро учиться не совершать ошибки.

Ахметов еще недостаточно хорошо выглядит, много пропустил. У него был высокий уровень старания. У Бистровича были проблемы, поэтому в старте играл Ильзат (Кристиян заменил травмированного Бийола — Sport24).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm5t08_HYe9/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm5t08_HYe9/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? Наши парни прибыли на стадион . #РубинЦСКА #мыЦСКА</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/pfc_cska_official/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> PFC CSKA Moscow</a> (@pfc_cska_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-25T12:26:23+00:00">25 Авг 2018 в 5:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О судействе.

— Судейство комментировать не буду. Но хочется всем арбитрам пожелать, чтобы больше давали играть и меньше свистели в моментах 50 на 50. И это не только в нашу сторону.

Федор Чалов — о забитом мяче

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm6C1K7nIOY/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm6C1K7nIOY/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сравняли счет, но дожать соперника не получилось. Ничья в Казани — 1:1. . #РубинЦСКА #мыЦСКА</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/pfc_cska_official/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> PFC CSKA Moscow</a> (@pfc_cska_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-25T15:29:55+00:00">25 Авг 2018 в 8:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Мяч был в центре поля, Абель увел защитника, открыл мне пространство, а Бистрович отдал великолепную голевую. Мне оставалось только попасть. Ошибка вратаря? Я не особенно видел сам момент. Только как мяч уже залетает в ворота.

Обидно, что не сумели забить второй гол. Создавали моменты, надо было выжимать. Ну ничего, продолжаем работать.

В первом тайме сыграл фактор быстрого гола. Это (гол Полоза) был первый момент «Рубина». Дальше они только оборонялись, ни одного момента до конца первой половины не было, только во втором.

Правда ли, что Гинер продал ЦСКА? Первый раз от вас слышу, честно.

Хердур Магнуссон — о заслуженной ничьей и неопытности ЦСКА

— Почему такие разные два тайма? Я думаю из-за того, что соперник забил быстрый мяч. Вторую половину мы действительно провели сильнее. Мы могли забить гораздо больше, чем один гол, но не сделали этого. Считаю, что мы заслужили эту ничью. «Рубин» — хорошая команда, которая вынудила во второй половине встречи играть лучше.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl3TXg0AXL6/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:41.92872117400419% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl3TXg0AXL6/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Great way to kick off the league tomorrow in front of a full house!??#23</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hordurmagnusson/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Hörður Magnússon</a> (@hordurmagnusson) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-30T17:25:18+00:00">30 Июл 2018 в 10:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Это всего лишь пятая игра в сезоне. Мы еще молодая команда с юными игроками. Мы будем играть лучше в будущем. Наша команда только строится. Мы хотим выигрывать в каждой игре, но сегодня нам не повезло.

Иван Коновалов — о дебюте за «Рубин»

— О том, что выйду на поле, узнал за несколько дней до матча. Вначале занимался по индивидуальной программе. Дебют оценю как неплохой, но хотелось бы лучше, а именно сыграть на ноль. Нам немного не хватило. Где-то я ошибся в своих действиях.

Момент с голом? Я посчитал, что успеваю к мячу. Если бы вовремя остановился, то соперник бы пробил в меня. Буду исправлять такую ошибку на тренировках.

Стал ли матч с ЦСКА особенным, так как я воспитанник «Спартака»? Нет, для нас каждый матч принципиален. Я должен приносить пользу своему нынешнему клубу.

Руслан Камболов — о моментах в концовках матчей

— Три домашних игры провели хорошо. Возможно, качество матчей было не самым лучшим, но по самоотдаче вопросов нет. С каждой встречей выступаем все лучше и лучше. В таблицу пока не смотрим. Разбираем каждого соперника и выходим с мыслями о победе.

Почему чуть не пропустили на последних минутах? Всегда об этом говорим. Но важно не зацикливаться на этом. Или концентрацию теряем, или просто не заслуживаем победу или ничью. Надо делать выводы.