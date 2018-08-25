Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:15
Атлетико
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:30
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Амьен0
Реймс0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант0
Кан0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца0
Дижон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза0
Ним0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль1
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Черноморец Од1
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М2
Байер0
Футбол. Зарубежный
23:15
Вальядолид
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:15
Алавес0
Бетис0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М2
Динамо М1
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус2
Лацио0
Футбол. Зарубежный
18:00
ПСЖ3
Анже1
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут2
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал3
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд0
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон1
Лестер2
Футбол. Зарубежный
17:00
Александрия2
Ворскла0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин1
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта1
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер1
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург0
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург2
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д1
Аугсбург2
Футбол. Зарубежный
14:30
Вулверхэмптон Уондерерс1
Манчестер Сити1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал2
Ахмат1
Все события
Фоторепортажи
13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
22«Спартак» обыграл «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы
20:56 (мск), источник: Sport24

«Пожелаю судьям меньше свистеть». Что говорили после матча «Рубин» — ЦСКА

Прямая речь Гончаренко, Чалова и других.

Источник: РИА "Новости"

Виктор Гончаренко — о судействе, Ахметове и Бийоле

О травме Бийола.

— У него рваная рана. Думаю, к следующему матчу будет готов.

Об игре с «Рубин» и Ахметове.

— Два разных тайма было в нашем исполнении — или исполнении «Рубина», не знаю. Благодаря заменам и из-за характера нам удалось отыграться. Хотя в матчах с казанцами это всегда сложно.

Исходя из того, как проходил второй тайм, могли и выиграть. Не хватило качества передач и завершения.

По крайней мере мы оказывали давление на ворота соперника, и им было тяжело. Позитивные шажочки есть. Не самый успешный первый тайм связан с молодостью, неопытностью, незнанием игроков «Рубина». Не понимали, как действовать в той или иной ситуации. Нам надо быстро учиться не совершать ошибки.

Ахметов еще недостаточно хорошо выглядит, много пропустил. У него был высокий уровень старания. У Бистровича были проблемы, поэтому в старте играл Ильзат (Кристиян заменил травмированного Бийола — Sport24).

Во время загрузки произошла ошибка.

О судействе.

— Судейство комментировать не буду. Но хочется всем арбитрам пожелать, чтобы больше давали играть и меньше свистели в моментах 50 на 50. И это не только в нашу сторону.

Федор Чалов — о забитом мяче

Во время загрузки произошла ошибка.

— Мяч был в центре поля, Абель увел защитника, открыл мне пространство, а Бистрович отдал великолепную голевую. Мне оставалось только попасть. Ошибка вратаря? Я не особенно видел сам момент. Только как мяч уже залетает в ворота.

Обидно, что не сумели забить второй гол. Создавали моменты, надо было выжимать. Ну ничего, продолжаем работать.

В первом тайме сыграл фактор быстрого гола. Это (гол Полоза) был первый момент «Рубина». Дальше они только оборонялись, ни одного момента до конца первой половины не было, только во втором.

Правда ли, что Гинер продал ЦСКА? Первый раз от вас слышу, честно.

Хердур Магнуссон — о заслуженной ничьей и неопытности ЦСКА

— Почему такие разные два тайма? Я думаю из-за того, что соперник забил быстрый мяч. Вторую половину мы действительно провели сильнее. Мы могли забить гораздо больше, чем один гол, но не сделали этого. Считаю, что мы заслужили эту ничью. «Рубин» — хорошая команда, которая вынудила во второй половине встречи играть лучше.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это всего лишь пятая игра в сезоне. Мы еще молодая команда с юными игроками. Мы будем играть лучше в будущем. Наша команда только строится. Мы хотим выигрывать в каждой игре, но сегодня нам не повезло.

Иван Коновалов — о дебюте за «Рубин»

— О том, что выйду на поле, узнал за несколько дней до матча. Вначале занимался по индивидуальной программе. Дебют оценю как неплохой, но хотелось бы лучше, а именно сыграть на ноль. Нам немного не хватило. Где-то я ошибся в своих действиях.

Момент с голом? Я посчитал, что успеваю к мячу. Если бы вовремя остановился, то соперник бы пробил в меня. Буду исправлять такую ошибку на тренировках.

Стал ли матч с ЦСКА особенным, так как я воспитанник «Спартака»? Нет, для нас каждый матч принципиален. Я должен приносить пользу своему нынешнему клубу.

Руслан Камболов — о моментах в концовках матчей

— Три домашних игры провели хорошо. Возможно, качество матчей было не самым лучшим, но по самоотдаче вопросов нет. С каждой встречей выступаем все лучше и лучше. В таблицу пока не смотрим. Разбираем каждого соперника и выходим с мыслями о победе.

Почему чуть не пропустили на последних минутах? Всегда об этом говорим. Но важно не зацикливаться на этом. Или концентрацию теряем, или просто не заслуживаем победу или ничью. Надо делать выводы.

Думаю, и мы, и ЦСКА заслужили выиграть. Поэтому результат закономерен.

Рубин 1:1
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
25.08.2018, 16:30 Зрители: 26531 основной раунд: 5-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Виктор Гончаренко
Голы
10′ Дмитрий Полоз (Флорес Чико, В. Устинов) 10
9 Федор Чалов (К. Бистрович, Р. Бекао) 67′
Составы
Иван Коновалов 23
Виталий Устинов 91
Федор Кудряшов 30
Флорес Чико 4
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Егор Сорокин 80
Игорь Коновалов 15
71′ Сердар Азмун 20
Руслан Камболов 88
83′ Павел Могилевец 18
Вячеслав Подберезкин 7
73′ Дмитрий Полоз 10
Александр Бухаров 11
35 Игорь Акинфеев (к)
2 Мариу Фернандес
15 Дмитрий Ефремов 74′
3 Никита Чернов
23 Хердур Магнуссон
50 Родриго Бекао 41′
8 Никола Влашич
11 Абель Эрнандес
77 Ильзат Ахметов 77′
72 Астемир Гордюшенко
29 Яка Бийол 34′
25 Кристиян Бистрович 86′
75 Тимур Жамалетдинов 62′
9 Федор Чалов
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 4
13 Фолы 15
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена игрока сборной России по хоккею отдыхает в Монако
7 игроков «Зенита», которые не нужны Семаку
Воспитанник «Спартака» предотвратил победу ЦСКА в Казани
Тени прошлого: кто попытается выбить Шарапову с US Open
«Арсенал» переиграл «Вест Хэм», одержав первую победу при Эмери
Странные игры. Плющенко можно дурачить всех, а Сотниковой – нет?
Гвардиолу остановили парни, которые поднялись из чемпионшипа
«Ювентус» обыграл «Лацио» благодаря голам Пьянича и Манджукича
Президент «Урала»: Попробуем подписать Месси, если он согласится
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь