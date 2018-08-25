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21:06 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» на своем поле обыграл «Динамо»

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» одержал победу над «Динамо» в столичном дерби в рамках пятого тура чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая на домашней арене «красно-белых» в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу спартаковцев, в составе которых голы забили Куинси Промес, реализовавший пенальти на седьмой минуте, и Лоренсо Мельгарехо (14). Динамовцы ответили точным ударом Владимира Рыкова со своей половины поля на 82-й минуте.

«Спартак», лидирующий в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 13 очками, в шестом туре чемпионата сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 2 сентября, «бело-голубые» (6 очков) в этот же день примут «Оренбург».

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