«Спартак» на своем поле обыграл «Динамо»

Встреча, прошедшая на домашней арене «красно-белых» в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу спартаковцев, в составе которых голы забили Куинси Промес, реализовавший пенальти на седьмой минуте, и Лоренсо Мельгарехо (14). Динамовцы ответили точным ударом Владимира Рыкова со своей половины поля на 82-й минуте.