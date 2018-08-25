«Спартак» на своем поле обыграл «Динамо»
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» одержал победу над «Динамо» в столичном дерби в рамках пятого тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» одержал победу над «Динамо» в столичном дерби в рамках пятого тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая на домашней арене «красно-белых» в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу спартаковцев, в составе которых голы забили Куинси Промес, реализовавший пенальти на седьмой минуте, и Лоренсо Мельгарехо (14). Динамовцы ответили точным ударом Владимира Рыкова со своей половины поля на 82-й минуте.
«Спартак», лидирующий в турнирной таблице Российской