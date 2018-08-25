Первый гол Промеса и эпик фейл Максименко. «Спартак» победил «Динамо» в дерби

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Наградили лучших и почтили память Парамонова

До стартового свистка прошли сразу две церемонии с противоположным эмоциональным окрасом. Сначала представители РФС поздравили спартаковцев, попавших по итогам предыдущего сезона в список 33 лучших футболистов. Памятные награды получили Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Роман Зобнин, Лукас Фернандо и Квинси Промес.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 5, 25.08.2018, 19:00 Спартак М 2 Динамо М 1

А затем трибуны почтили память легендарного нападающего красно-белых Алексея Парамонова. 4-кратный чемпион Советского Союза, который провел в составе «Спартака» 13 сезонов, сыграл 302 матча и забил 73 мяча, ушел от нас 24 августа, за день до матча. Ему было 93 года.

Мы уже привыкли к тому, что угадать стартовый состав «Спартака» в нынешнем сезоне практически невозможно, но на сей раз Массимо Каррера удивил основательно, отправив на фланги обороны Лоренсо Мельгарехо и Николая Рассказова. Парагваец выходил в предыдущем туре в Краснодаре, однако Каррера объяснил это тем, что дал отдохнуть Комбарову. И вот — Мельгарехо вновь в старте. Забегая вперед, отметим, что он свое появление оправдал на 100% и отметился забитым мячом. Рассказов до сего момента провел в чемпионате страны 56 минут — в игре с «Анжи».

Экс-динамовец Александр Ташаев, со скандалом переходивший в «Спартак» минувшим летом, не попал даже в заявку. Справа в полузащите вышел Александр Самедов, также имеющий динамовское прошлое (2010 — 2012).

Хохлов, напротив, по сравнению с удачным матчем против «Уфы» (3:0) не стал ничего менять. Уже с первых минут стало понятно, что зря.

На 19-й минуте он заменил Алексея Козлова на Себастьяна Хольмена. И даже если причиной выхода шведа стало повреждение партнера, его появление напрашивалось.

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Затмение Шунича и стандарты «Спартака»

Игра еще даже толком не началась, а динамовцы уже уступали в счете. На защитника динамовцев Тони Шунича нашло затмение, и он на ровном месте подарил сопернику пенальти. Находясь с мячом в своей штрафной, он проспал прессинг Зе Луиша и вместо мяча ударил нападающему по ноге. Промес наконец-то открыл счет своим голам в нынешнем розыгрыше РПЛ, разведя с «точки» мяч и Антона Шунина по разным углам. Очень долго у лучшего бомбардира чемпионата России прошлого сезона не получалось забить, и вот, наконец, барьер прорван.

Не успели динамовцы прийти в себя, как хозяева дважды убойно разыграли угловой. Оба раза Александр Самедов подавал в одну и ту же точку в центре штрафной, но на удар выводил разных партнеров. Еще в предыдущих турах мы обращали внимание на разнообразие спартаковских розыгрышей стандартов. И вновь получили этому подтверждение. Выстрел Зе Луиша пришелся точно в Шунина, но уже через 10 секунд вратарь вынимал мяч из сетки — Мельгарехо после повторной подачи с угла поля головой вколотил мяч под перекладину.

Вновь «Спартак» забил в РПЛ со стандарта. Сейчас это очень сильная сторона красно-белых, но с игры им до сих пор не удавалось отличиться ни разу. На последней минуте Промес прервал, казалось, и эту неприятную традицию, но арбитры углядели у него офсайд.

В очередной раз впечатлил своей подвижностью и игровым интеллектом Роман Зобнин. В «Спартаке» он играет ключевую роль при потере мяча. На его умении оказаться в нужное время в нужном месте строится прессинг команды Карреры.

До перерыва динамовцы переходили центр поля считанное число раз. В основном левым флангом Жоаозиньо. Несмотря на это, стабильно перли через центр, где регулярно обрезался Абдул Теттех.

Эпик фэйл Максименко

На второй тайм спартаковцы вышли на кураже и в отличном настроении. Зе Луиш ударом через себя попал в штангу и ничуть не расстроился. Напротив, встретил неудачу улыбкой. Зрители на трибунах тоже по большей части доброжелательно улыбались, а затем зажгли фонарики на телефонах и запели. Удивительная атмосфера, круче, чем «Олд Траффорд».

Из пяти забитых в РПЛ мячей четыре динамовцы провели после перерыва. И попытались сделать это вновь. Вообще не ходивший вперед в первом тайме Константин Рауш стал активно подключаться слева. Его рывок и привел к первому опасному моменту у ворот Александра Максименко. Кирилл Панченко открылся в центре штрафной, получил мяч и сильно пробил. Молодой вратарь записал на свой счет очередной сейв в только начавшейся карьере.

Затем Дмитрий Хохлов выпустил большого нападающего Евгения Маркова, и у гостей появился адресат в штрафной и еще один способ выхода из обороны. Лонгболлы на форварда оказались действенным оружием. С середины тайма бело-голубые прибрали инициативу к рукам. Каррера ответил выходом свежего опорника Артема Тимофеева.

Игра, казалось, успокоилась, и тут свершилось невероятное. Владимир Рыков сыграл в Бэкхема и со своей половины поля забросил мяч за спину проспавшему удар Максименко. Этот гол стал для вратаря первым, пропущенным в чемпионатах России, и заставил красно-белых собраться.

В оставшееся время они не дали сопернику ничего создать и уверенно довели матч до победы.

СПАРТАК — ДИНАМО — 2:1 (2:0)

Голы: Промес, 7 — с пенальти — 1:0. Мельгарехо (Самедов), 14 — 2:0. Рыков (Хольмен), 82 — 2:1.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мельгарехо, Фернандо, Глушаков (Попов, 61), Зобнин, Самедов (Тимофеев, 75), Зе Луиш (Луис Адриано, 87), Промес.

«Динамо»: Шунин, Козлов (Хольмен, 19), Рыков, Шунич, Рауш (Морозов, 87), Соу, Теттех, Жоаозиньо, Панченко (Марков, 66), Черных, Луценко.

Предупреждения: Рыков, 26. Соу, 34. Рассказов, 42. Теттех, 49. Зобнин, 63. Луис Адриано, 90+3.

Судья: Турбин (Москва).