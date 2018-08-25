Первый гол Промеса и эпик фейл Максименко. «Спартак» победил «Динамо» в дерби
И вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ.
И вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ.
До стартового свистка прошли сразу две церемонии с противоположным эмоциональным окрасом. Сначала представители РФС поздравили спартаковцев, попавших по итогам предыдущего сезона в список 33 лучших футболистов. Памятные награды получили Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Роман Зобнин, Лукас Фернандо и Квинси Промес.
А затем трибуны почтили память легендарного нападающего
Мы уже привыкли к тому, что угадать стартовый состав «Спартака» в нынешнем сезоне практически невозможно, но на сей раз Массимо Каррера удивил основательно, отправив на фланги обороны Лоренсо Мельгарехо и Николая Рассказова. Парагваец выходил в предыдущем туре в Краснодаре, однако Каррера объяснил это тем, что дал отдохнуть Комбарову. И вот — Мельгарехо вновь в старте. Забегая вперед, отметим, что он свое появление оправдал на 100% и отметился забитым мячом. Рассказов до сего момента провел в чемпионате страны 56 минут — в игре с «Анжи».
На 19-й минуте он заменил Алексея Козлова на Себастьяна Хольмена. И даже если причиной выхода шведа стало повреждение партнера, его появление напрашивалось.
Игра еще даже толком не началась, а динамовцы уже уступали в счете. На защитника динамовцев Тони Шунича нашло затмение, и он на ровном месте подарил сопернику пенальти. Находясь с мячом в своей штрафной, он проспал прессинг Зе Луиша и вместо мяча ударил нападающему по ноге. Промес
Не успели динамовцы прийти в себя, как хозяева дважды убойно разыграли угловой. Оба раза Александр Самедов подавал в одну и ту же точку в центре штрафной, но на удар выводил разных партнеров. Еще в предыдущих турах мы обращали внимание на разнообразие спартаковских розыгрышей стандартов. И вновь получили этому подтверждение. Выстрел Зе Луиша пришелся точно в Шунина, но уже через 10 секунд вратарь вынимал мяч из сетки — Мельгарехо после повторной подачи с угла поля головой вколотил мяч под перекладину.
Вновь «Спартак» забил в РПЛ со стандарта. Сейчас это очень сильная сторона
До перерыва динамовцы переходили центр поля считанное число раз. В основном левым флангом Жоаозиньо. Несмотря на это, стабильно перли через центр, где регулярно обрезался Абдул Теттех.
На второй тайм спартаковцы вышли на кураже и в отличном настроении. Зе Луиш ударом через себя попал в штангу и ничуть не расстроился. Напротив, встретил неудачу улыбкой. Зрители на трибунах тоже по большей части доброжелательно улыбались, а затем зажгли фонарики на телефонах и запели. Удивительная атмосфера, круче, чем «Олд Траффорд».
Из пяти забитых в РПЛ мячей четыре динамовцы провели после перерыва. И попытались сделать это вновь. Вообще не ходивший вперед в первом тайме Константин Рауш стал активно подключаться слева. Его рывок и привел к первому опасному моменту у ворот Александра Максименко. Кирилл Панченко открылся в центре штрафной, получил мяч и сильно пробил. Молодой вратарь записал на свой счет очередной сейв в только начавшейся карьере.
Затем Дмитрий Хохлов выпустил большого нападающего Евгения Маркова, и у гостей появился адресат в штрафной и еще один способ выхода из обороны. Лонгболлы на форварда оказались действенным оружием. С середины тайма
В оставшееся время они не дали сопернику ничего создать и уверенно довели матч до победы.
СПАРТАК — ДИНАМО — 2:1 (2:0)
Голы: Промес, 7 — с пенальти — 1:0. Мельгарехо (Самедов), 14 — 2:0. Рыков (Хольмен), 82 — 2:1.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мельгарехо, Фернандо, Глушаков (Попов, 61), Зобнин, Самедов (Тимофеев, 75), Зе Луиш (Луис Адриано, 87), Промес.
«Динамо»: Шунин, Козлов (Хольмен, 19), Рыков, Шунич, Рауш (Морозов, 87), Соу, Теттех, Жоаозиньо, Панченко (Марков, 66), Черных, Луценко.
Предупреждения: Рыков, 26. Соу, 34. Рассказов, 42. Теттех, 49. Зобнин, 63. Луис Адриано, 90+3.
Судья: Турбин (Москва).
Артем Зибрак