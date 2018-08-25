Каррера призвал не критиковать вратаря «Спартака» Максименко за ошибку в матче с «Динамо»

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«Спартак» на своем поле выиграл у «Динамо» со счетом 2:1 в матче пятого тура чемпионата страны. В составе красно- белых забитыми мячами отметились Квинси Промес (7-я минута, с пенальти) и Лоренсо Мельгарехо (14). У проигравших отличился Владимир Рыков (82), который ударом с центра поля отправил мяч над 20-летним Максименко.

«Ошибки Максименко в Салониках (в матче квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом — прим. ТАСС) и сегодняшняя не связаны с возрастом. Даже вратари “Ливерпуля” совершают ошибки. Главное, чтобы Максименко не слышал комментарии, что, мол, он неопытный игрок и так далее. Не надо ругать Максименко после каждой ошибки», — сказал Каррера.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 5, 25.08.2018, 19:00 Спартак М 2 Динамо М 1

«Кроме того, задавать вопросы о том, когда вернется [травмированный] Александр Селихов — это значит лишать уверенности Максименко», — добавил он.

Также итальянский специалист отметил, что последние 20 минут игры «Спартаку» дались очень непросто. «Мы сели у своих ворот, перестали прессинговать. Защитники “Динамо” высоко забрасывали мяч, который мы плохо контролировали. Не получилось забить третий мяч, поэтому пропущенный гол затруднил нам концовку встречи», — сказал Каррера.