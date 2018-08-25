Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вальядолид0
Барселона0
Футбол. Зарубежный
25.08
Наполи3
Милан2
Футбол. Зарубежный
25.08
Атлетико1
Райо Вальекано0
Футбол. Зарубежный
25.08
Амьен4
Реймс1
Футбол. Зарубежный
25.08
Монпелье0
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
25.08
Нант1
Кан1
Футбол. Зарубежный
25.08
Ницца0
Дижон4
Футбол. Зарубежный
25.08
Тулуза1
Ним0
Футбол. Зарубежный
25.08
Ливерпуль1
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
25.08
Черноморец Од1
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
25.08
Боруссия М2
Байер0
Футбол. Зарубежный
25.08
Алавес0
Бетис0
Футбол. Премьер-лига
25.08
Спартак М2
Динамо М1
Футбол. Зарубежный
25.08
Ювентус2
Лацио0
Футбол. Зарубежный
25.08
ПСЖ3
Анже1
Футбол. Зарубежный
25.08
Борнмут2
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
25.08
Арсенал3
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
25.08
Хаддерсфилд0
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
25.08
Саутгемптон1
Лестер2
Футбол. Зарубежный
25.08
Александрия2
Ворскла0
Футбол. Премьер-лига
25.08
Рубин1
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
25.08
Герта1
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
25.08
Вердер1
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
25.08
Фрайбург0
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
25.08
Вольфсбург2
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
25.08
Фортуна Д1
Аугсбург2
Футбол. Зарубежный
25.08
Вулверхэмптон Уондерерс1
Манчестер Сити1
Футбол. Премьер-лига
25.08
Урал2
Ахмат1
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск
Луч
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь
Химки
Все события
Фоторепортажи
10Максименко сорвал рекорд. И раскрошил щит
8Юрий Жирков. Карьера в фото
25 августа, источник: ТАСС

Каррера призвал не критиковать вратаря «Спартака» Максименко за ошибку в матче с «Динамо»

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера призвал не критиковать вратаря команды Александра Максименко за ошибку, которую он допустил в матче чемпионата России по футболу с «Динамо». Об этом Каррера заявил на пресс-конференции после окончания встречи.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«Спартак» на своем поле выиграл у «Динамо» со счетом 2:1 в матче пятого тура чемпионата страны. В составе красно- белых забитыми мячами отметились Квинси Промес (7-я минута, с пенальти) и Лоренсо Мельгарехо (14). У проигравших отличился Владимир Рыков (82), который ударом с центра поля отправил мяч над 20-летним Максименко.

«Ошибки Максименко в Салониках (в матче квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом — прим. ТАСС) и сегодняшняя не связаны с возрастом. Даже вратари “Ливерпуля” совершают ошибки. Главное, чтобы Максименко не слышал комментарии, что, мол, он неопытный игрок и так далее. Не надо ругать Максименко после каждой ошибки», — сказал Каррера.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 5, 25.08.2018, 19:00
Спартак М
2Динамо М1

«Кроме того, задавать вопросы о том, когда вернется [травмированный] Александр Селихов — это значит лишать уверенности Максименко», — добавил он.

Также итальянский специалист отметил, что последние 20 минут игры «Спартаку» дались очень непросто. «Мы сели у своих ворот, перестали прессинговать. Защитники “Динамо” высоко забрасывали мяч, который мы плохо контролировали. Не получилось забить третий мяч, поэтому пропущенный гол затруднил нам концовку встречи», — сказал Каррера.

«Она была настолько напряженной, что мне даже пришлось успокаивать своего помощника. Ведь судья может и удалить тренера», — заметил Каррера.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Белорусский футболист прокомментировал слухи о сдаче матча "Зениту"
Россиянин, которому испанцы при жизни поставили памятник
Гол Промеса и эпик фейл Максименко. «Спартак» победил «Динамо»
Тени прошлого: кто попытается выбить Шарапову с US Open
«Арсенал» переиграл «Вест Хэм», одержав первую победу при Эмери
Воспитанник «Спартака» предотвратил победу ЦСКА в Казани
Гвардиолу остановили парни, которые поднялись из чемпионшипа
«Ювентус» обыграл «Лацио» благодаря голам Пьянича и Манджукича
Президент «Урала»: Попробуем подписать Месси, если он согласится
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь