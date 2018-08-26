Данни поделился воспоминаниями о переходе в «Зенит» 10 лет назад
Полузащитник португальского клуба «Маритиму» Мигел Данни на своей странице в «Инстаграме» поделился воспоминаниями о переходе в «Зенит» в 2008 году.
Полузащитник португальского клуба «Маритиму» Мигел Данни на своей странице в «Инстаграме» поделился воспоминаниями о переходе в «Зенит» в 2008 году.
«25.08.2008, 10 лет назад, я подписал контракт с “Зенитом”! Через два дня я играл в Суперкубке УЕФА за этот великий клуб! “Зенит” навсегда останется в моём сердце», — написал Данни.
Мигел выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. Вместе с командой из
Напомним, этим летом Данни покинул пражскую «Славию» и вернулся в «Маритиму», в которой начинал футбольную карьеру.