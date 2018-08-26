Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.08
Вальядолид0
Барселона1
Футбол. Зарубежный
25.08
Наполи3
Милан2
Футбол. Зарубежный
25.08
Атлетико1
Райо Вальекано0
Футбол. Зарубежный
25.08
Амьен4
Реймс1
Футбол. Зарубежный
25.08
Монпелье0
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
25.08
Нант1
Кан1
Футбол. Зарубежный
25.08
Ницца0
Дижон4
Футбол. Зарубежный
25.08
Тулуза1
Ним0
Футбол. Зарубежный
25.08
Ливерпуль1
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
25.08
Черноморец Од1
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
25.08
Боруссия М2
Байер0
Футбол. Зарубежный
25.08
Алавес0
Бетис0
Футбол. Премьер-лига
25.08
Спартак М2
Динамо М1
Футбол. Зарубежный
25.08
Ювентус2
Лацио0
Футбол. Зарубежный
25.08
ПСЖ3
Анже1
Футбол. Зарубежный
25.08
Борнмут2
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
25.08
Арсенал3
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
25.08
Хаддерсфилд0
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
25.08
Саутгемптон1
Лестер2
Футбол. Зарубежный
25.08
Александрия2
Ворскла0
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск
Луч
Футбол. Премьер-лига
25.08
Рубин1
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
25.08
Герта1
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
25.08
Вердер1
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
25.08
Фрайбург0
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
25.08
Вольфсбург2
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
25.08
Фортуна Д1
Аугсбург2
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь
Химки
Футбол. Зарубежный
25.08
Вулверхэмптон Уондерерс1
Манчестер Сити1
Футбол. Премьер-лига
25.08
Урал2
Ахмат1
Все события
Фоторепортажи
13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
22«Спартак» обыграл «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы
00:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Данни поделился воспоминаниями о переходе в «Зенит» 10 лет назад

Полузащитник португальского клуба «Маритиму» Мигел Данни на своей странице в «Инстаграме» поделился воспоминаниями о переходе в «Зенит» в 2008 году.

Источник: РИА "Новости"

«25.08.2008, 10 лет назад, я подписал контракт с “Зенитом”! Через два дня я играл в Суперкубке УЕФА за этот великий клуб! “Зенит” навсегда останется в моём сердце», — написал Данни.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мигел выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. Вместе с командой из Санкт-Петербурга полузащитник трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также победил в Суперкубке УЕФА.

Напомним, этим летом Данни покинул пражскую «Славию» и вернулся в «Маритиму», в которой начинал футбольную карьеру.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Александр Емельяненко показал фото из больницы. Кто его так?
Самые сексуальные спортсменки по мнению мужчин. И такие гибкие!
Гол Промеса и эпик фейл Максименко. «Спартак» победил «Динамо»
«Локомотив» сыграет с «Анжи» в воскресном матче РПЛ
«Арсенал» переиграл «Вест Хэм», одержав первую победу при Эмери
Воспитанник «Спартака» предотвратил победу ЦСКА в Казани
Гвардиолу остановили парни, которые поднялись из чемпионшипа
«Ювентус» обыграл «Лацио» благодаря голам Пьянича и Манджукича
«Барселона» с минимальным счётом обыграла «Вальядолид»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь