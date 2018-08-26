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13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
22«Спартак» обыграл «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы
00:44 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» сыграет с «Анжи» в воскресном матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 26 августа. Три матча в Оренбурге, Уфе и Москве пройдут в воскресенье в рамках пятого тура чемпионата России по футболу. «Локомотив» примет махачкалинский «Анжи», в столице Башкирии сыграют участники квалификации Лиги Европы — «Уфа» и «Зенит», а входящий в лидирующую группу «Оренбург» встретится дома с «Краснодаром».

Источник: РИА "Новости"

Застрявший на старте в середине турнирной таблицы чемпион страны «Локомотив» сыграет с испытывающим серьезные финансовые трудности «Анжи», который потерпел три поражения подряд. Неделю назад «Локомотив» сумел забить первый в сезоне мяч и одержать победу над самарскими «Крыльями Советов», однако серьезные игровые проблемы у команды Юрия Семина остаются.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 5, 26.08.2018, 19:00
Локомотив М
-Анжи-

Пока не может забить и Федор Смолов, хотя другой звездный новичок команды поляк Гжегож Крыховяк уже принес своим голом победу в Самаре. Против «Анжи» в основном составе может выйти и чемпион мира 2014 года немец Бенедикт Хёведес. Дисквалифицирован Владислав Игнатьев, а Хёведес имеет опыт игры на правом фланге обороны в составе итальянского «Ювентуса».

«Анжи», сохранив место в элите из-за банкротства пермского «Амкара», продолжает искать средства к существованию. При этом в гостях махачкалинцы пока действуют неплохо, на старте победив «Урал» (1:0) и едва не выстояв в Москве со «Спартаком» (0:1), пропустив мяч после удаления двух футболистов. Однако подопечные Магомеда Адиева с большим трудом создают моменты у ворот соперников, тогда как «Локомотив» силен именно в обороне. К тому же дисквалифицирован венесуэльский форвард «Анжи» Андрес Понсе.

Матч пройдет на «РЖД-Арене», игра начнется в 19:00 мск. Главный арбитр — Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 5, 26.08.2018, 16:30
Уфа
-Зенит-

Семак против бывшего клуба

«Зенит» с «Уфой» еще в четверг проводили первые матчи стадии плей-офф квалификации Лиги Европы, при этом уфимцы играли в Глазго с местным «Рейнджерс». Однако переносить игру на понедельник не стали, так как уже в ближайший четверг «Зениту» ехать в Норвегию на ответную игру с «Мольде». Дома команда Сергея Семака одержала очередную волевую победу со счетом 3:1.

В чемпионате страны «Зенит» остается единственной командой, которая не потеряла ни одного очка в текущем турнире. В случае успеха в Уфе петербургский клуб вернет себе лидерство. В предыдущем туре «Зенит» со счетом 4:1 разгромил «Урал», причем соперник также открыл счет. Вновь успешно сыграли в атаке Артем Дзюба и Себастьян Дриусси, который забил два гола.

В прошлом сезоне Семак работал в «Уфе», с которой занял шестое место. Банкротство обладателя Кубка России «Тосно» позволило башкирской команде стартовать в квалификации Лиги Европы. Бывший помощник Семака 36-летний Сергей Томаров пока с задачей справляется. «Уфа» успешно преодолела две стадии еврокубка, однако в Глазго потерпела поражение (0:1).

При этом за месяц «Уфа» сыграла уже девять матчей. В предыдущем туре команда потерпела разгромное поражение от «Динамо» (0:3).

В прошлом сезоне «Уфа» Семака провела против «Зенита» едва ли не худшие свои матчи (0:3, 1:2), да и в целом башкирский клуб в восьми сыгранных встречах «Зенит» ни разу не победил, трижды сыграв вничью.

Матч состоится на стадионе «Нефтяник», встреча начнется в 16:30 мск. Главный арбитр — Николай Волошин из Смоленска.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 5, 26.08.2018, 14:00
Оренбург
-Краснодар-

«Оренбург» может войти в тройку

Одержавший после возвращения в премьер-лигу уже три победы «Оренбург» сыграет на своем поле с «Краснодаром», который неделю назад проиграл дома «Спартаку» и потерял из- за дисквалификации форварда Ари. Ранее кубанцев покинул Федор Смолов. Реализация голевых моментов стала главной проблемой команды, которая входит в число претендентов на самые высокие места.

«Оренбург» с семью голами является одним из самых результативных клубов в чемпионате, команда Владимира Федотова отличается как раз бережным отношением к своим шансам. Это позволило «Оренбургу» на своем поле победить «Локомотив» (1:0), а в гостях забить по три мяча «Крыльям Советов» (3:0) и «Анжи» (3:1). Первый месяц чемпионата страны открыл и два новых имени — парировавшего два пенальти вратаря Евгения Фролова и нападающего Андреа Чуканова, который, выходя на замену, забил два красивых мяча.

Матч пройдет на стадионе «Газовик», игра стартует в 14:00 мск. Главный арбитр — Сергей Карасев из Москвы.

Пятый тур стартовал в пятницу, когда «Арсенал» проиграл «Ростову» (0:1). В субботу «Урал» победил «Ахмат» (2:1), «Рубин» сыграл вничью с ЦСКА (1:1), а «Спартак» оказался сильнее «Динамо» (2:1). Завершится тур в понедельник, когда сыграют «Енисей» и «Крылья Советов».

В чемпионате России лидирует «Спартак» (13 очков после 5 матчей). По 12 очков набрали «Зенит» (4) и «Ростов» (5), девять очков у «Оренбурга» (4).

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