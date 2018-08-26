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00:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: Ошибки совершает даже самый сильный вратарь в мире

Главный тренер красно-белых — о дерби с «Динамо».

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27
фотографий
27
фотографий

Главный тренер красно-белых на пресс-конференции пояснил, почему его команда слабо провела последние 20 минут, и выразил поддержку Максименко, пропустившему с центра поля.

Михаил ГОНЧАРОВ
из Тушина

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 5, 25.08.2018, 19:00
Спартак М
2Динамо М1

— «Спартак» провел почти идеальный матч, но последние 15 минут опять были волнительными. Как избавиться от таких отрезков? — спросили Карреру.

— Последние 20 минут мы сели, прекратили прессинговать, и защитники «Динамо» стали забрасывать мяч высоко, прямо в нашу штрафную. Мы же плохо контролировали мяч. Естественно, при счете 2:0, если не забиваешь третий, а пропускаешь, это затрудняет концовку. Как исправить? Нужно работать и объяснять ребятам, как действовать в подобных ситуациях.

— Но почему после 70-й минуты «Спартак» перестал прессинговать и стал прижиматься? Закончились силы?

— Может, и это. Возможно, еще имеет место психологический блок, учитывая воспоминания о некоторых матчах прошлого сезона. Когда не получается прессинговать — это не вина нападающих или полузащитников, а всей команды. Даже защитников, который не поджимают.

— В эти же последние 20 минут на скамейке появился Рауль Рианчо, который начал активно руководить игроками. А вы его даже немного успокаивали. Можете прокомментировать поведение помощника?

— Я его успокаивал, потому что судья мог удалить его со скамейки. Только из-за этого.

Безусловно, Рианчо нужен в таких ситуациях. У меня ведь всего лишь два глаза, бывает, какие-то моменты в одиночку не получается увидеть. Условно я смотрю за обороной, а он — за атакой.

— Вы его пригласили специально на эти минуты?

— Он всегда спускается в концовке матчей. Вам нужно показать приглашение?

— Схема 4−3−3 начинает приносить плоды? Сегодня «Спартак» провел более цельный футбол по ней, чем прежде.

— Да, потихоньку у нас получается то, что мы отрабатываем на тренировках. Но нужно уметь это выполнять все 90 минут, до самого конца.

— Кому из тренеров стоит низко поклониться за наработку «стандартов» «Спартака» в этом сезоне? Как его зовут?

— Мы! Все мы! Я и мой штаб. Мы вместе изучаем соперников и стараемся понять, что делать, а что — нет.

— Где же все это было в прошлом сезоне?

— Мы тоже отрабатывали, но не получалось исполнить в играх. А сейчас получается.

— Максименко играет очень хорошо, отражает много ударов, но периодически допускает простые ошибки. Одну — в Салониках, другую — сегодня, пропустив с центра поля. Болезнь роста?

— Думаю, это ошибки, которые совершает любой вратарь — даже самый сильный в мире. Они не связаны ни с возрастом, ни с опытом.

Даже вратарь «Ливерпуля» (Лорис Кариус. — Прим. «СЭ») ошибся в финале Лиги чемпионов, хотя не был новичком. Бывает, случается. Самое главное, чтобы Максименко не слушал комментарии о том, что он «неопытный и не может играть». Он должен расти. Если мы начнем поливать его после каждой ошибки и говорить о том, что должен играть Селихов, когда вернется, — значит, убивать уверенность в человеке.

— Как вы считаете, в «Спартак» сейчас вернулось настоящее единство, как в чемпионском сезоне? Тогда все бились друг за друга, всегда фотографировались в раздевалке…

— Фотографии — это не мое решение, а душевное состояние игроков. Но, думаю, команда поняла, что именно нужно делать для победы. Осознала, что легких матчей не бывает, всегда нужно выкладываться на 150 процентов, даже при счете 2:0 или 3:0. Пока не раздастся финальный свисток. Никто ничего не дарит — ни в футболе, ни в жизни. Нужно самому брать это.

— Но лозунг «Один за всех и все за одного» теперь вернулся в «Спартак»?

— Да, постепенно все это возвращается. Я не мог ничего сказать ребятам даже после ПАОК — команда выложилась полностью, играя в меньшинстве 70 минут. Это правильный настрой. Настрой «Спартака».

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— Грубые ошибки в начале матча во многом предопределили исход, — сказал главный тренер «Динамо». — Трудно играть со «Спартаком» и рассчитывать на положительный результат, когда ты сразу же получаешь два мяча. Понимаю, что отыгрывались прежде и после 0:2, но это тяжело.

— А с чем связываете эти ошибки? И почему «Динамо» заиграло только во втором тайме?

— Ошибкам нет объяснения. Не знаю, с чем они связаны. Первый гол привез Тони (Шуньич). Второй — «стандарт». Мы говорили перед матчем, что на «стандартах» «Спартак» играет хорошо. Плюс сказалось индивидуальное мастерство соперника. После такого начала сложно вернуться в игру. В перерыве поговорили, выдохнули и смогли выйти с другими эмоциями на второй тайм.

— Во втором тайме вы осознанно давили в зону молодого Рассказова?

— Мы изначально давали установку создавать преимущество на флангах и полуфлангах.

Естественно, учитывали, что у «Спартака» этот парень не так много играет, поэтому сместили туда наши действия.

— Замена Козлова на Хольмена на 9-й минуте — вынужденная?

— Да. Козлов подвернул голеностоп. Понятно, что эта перестановка — не по позиции, но мы понимали, что он хотя бы чуть-чуть может противостоять Промесу с его скоростью.

— Болельщики посвятили вам баннер — «Игрок, капитан, тренер. Руки прочь от Димы Хохлова!» Видели его? С чем он связан?

— Видел. Можно, я оставлю этот вопрос без комментариев?

МИХАИЛ ГОНЧАРОВ

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