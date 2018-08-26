Бубнов: «Динамо» должно было пропустить больше двух мячей в матче со «Спартаком»

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«Спартак» с первых минут настроился на жёсткий прессинг на половине поля соперника. Почему-то для «Динамо» это стало неожиданностью. Вдобавок Шуньич допустил грубейшую ошибку в штрафной, которая добавила спортивной агрессии «Спартаку» и обескуражило «Динамо» на целый тайм. До перерыва бело-голубые с большим трудом переходили на чужую половину поля, продолжительными отрезками не могли этого сделать вовсе. «Динамо» пребывало в шоке. Вот вам и роль ошибки в дерби, — отметил эксперт.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 5, 25.08.2018, 19:00 Спартак М 2 Динамо М 1

По мнению Бубнова, динамовцам повезло, что «Спартак» забил всего два мяча.

«Спартак» не стал останавливаться, усилил давление, имел подавляющее преимущество. Динамовцам повезло, что они пропустили всего два мяча. Выручал Шунин, ошибались форварды соперника, а в компенсированное время второго тайма арбитр отменил гол Промеса. Эпизод нужно пересматривать, но, на первый взгляд, сложилось ощущение, что это очередная судейская ошибка. Луис Адриано мяча не коснулся и на эпизод не влиял. Исходя из развития событий, «Динамо» должно было пропустить больше двух, — сказал экс футболист «Спартака».

Также Бубнов прокомментировал ошибку голкипера «Спартака» Александра Максименко.

«Не стоит строго судить Максименко. И этот эпизод, и третий мяч от ПАОКа — это ошибки молодости. Причём в случае с дерби даже нет смысла говорить об отсутствии опыта. Вратари страхуют защитников, далеко выходят из ворот, когда соперник владеет мячом на своей половине. Это мировая практика. Рыкову удался потрясающий удар — не удивительно, что Максименко чуть растерялся. Когда твой клуб выигрывает, вратарские ошибки быстро забываются. Если вспомните, и у Акинфеева поначалу не все складывалось безупречно», — отметил Бубнов.

«Спартак» набрал 13 очков и вышел на первое место в таблице. «Динамо» (6) — седьмое.