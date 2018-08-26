«Спартак» — «Динамо»: огня — много, тепла — мало
Матч «Спартак» — «Динамо» подарил много эмоций и будущих штрафов клубам.
Матч «Спартак» — «Динамо» подарил много эмоций и будущих штрафов клубам.
Во время разминки динамовцы уже разворачивали баннеры: «Игрок, капитан, тренер» и «Руки прочь от Димы Хохлова». Любят своего коуча. Сам главный тренер
Еще до начала игры бросилось в глаза, как Шунин отражает удары. Вратарь «Динамо» летал по воротам. Забить ему даже на разминке было настоящей проблемой. А в «Спартаке» под конец разминки в воротах отдувался Ребров. Артем, кстати, потащил несколько классных ударов от Жиго и Промеса, но отменный выстрел Глушакова не удержал. Болельщики «Спартака» тоже встрепенулись —
Как и на предматчевой тренировке «Спартака» в Тарасовке, на самой игре минутой молчания почтили память скончавшегося ветерана
А сразу после начала матча атмосфера перестала быть
Но вскоре начался настоящий огонь. А все
Не кидались файерами, зато бросались зажигалками. Одну
Через полчаса гнев сменился на милость. Вместо резких фраз и обидных оскорблений фаны «Спартака» запели песню, которая должна была объединить их с динамовцами. Теплое исполнение песни Муслима Магомаева о Москве — это
Зато позже гости объединились, сжигая все свои файеры. А недогоревшие факелы фанаты бросали с переполненного верхнего яруса на абсолютно пустой нижний. Файеры продолжили гореть — только в проходах и на креслах арены. Стоит ли говорить, что на гол Рыкова огонька уже не осталось.
Но и спартаковские фанаты были не лучше. Группа болельщиков надела маски и сожгла футболку синего цвета. Остальные в это время напевали «вечный хит» оскорбительного содержания. Его сопровождал гигантский баннер «Спартак» М — Banana mama.
Ложкой меда стало доброе и нужное скандирование в адрес Максименко. Пропустившему кошмарный гол вратарю действительно нужна была моральная поддержка. За это он отблагодарил болельщиков после матча, отдав им и свою игровую майку, и перчатки.
Но общей картины это не изменит. Три четверти матча болельщики не могли сдержать себя, ругаясь друг на друга, игроков и главного тренера сборной. Жаль. Разве дерби не может быть другим — с песнями и доброй атмосферой, с поддержкой и любовью к своим, с фонариками и Магомаевым, с теплом, но без огня?
Ярослав СУСОВ
из Тушина
|Массимо Каррера
|Дмитрий Хохлов
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|4
|15
|Удары (всего)
|8
|12
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)