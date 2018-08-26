«Спартак» — «Динамо»: огня — много, тепла — мало

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Во время разминки динамовцы уже разворачивали баннеры: «Игрок, капитан, тренер» и «Руки прочь от Димы Хохлова». Любят своего коуча. Сам главный тренер бело-голубых комментировать надписи не стал.

Еще до начала игры бросилось в глаза, как Шунин отражает удары. Вратарь «Динамо» летал по воротам. Забить ему даже на разминке было настоящей проблемой. А в «Спартаке» под конец разминки в воротах отдувался Ребров. Артем, кстати, потащил несколько классных ударов от Жиго и Промеса, но отменный выстрел Глушакова не удержал. Болельщики «Спартака» тоже встрепенулись — гол-то был отменный.

ПАРАМОНОВ

Как и на предматчевой тренировке «Спартака» в Тарасовке, на самой игре минутой молчания почтили память скончавшегося ветерана красно-белых, олимпийского чемпиона-1956 Алексея Парамонова. Это был самый трогательный момент матча. Весь стадион стоял, пока на экране крутились фотографии и видеозаписи с игрой Парамонова. Многие фанаты на стадионе прослезились, к легенде отечественного футбола с уважением и любовью относились не только красно-белые.

А сразу после начала матча атмосфера перестала быть трагично-трогательной. Фанаты «Динамо» стали заряжать, в то время как спартаковцы напряженно молчали. Красно-белым очень хотелось ответить гостевому сектору, но обещание молчать сдержали.

ОГОНЬ

Но вскоре начался настоящий огонь. А все из-за быстрых голов «Спартака». Красно-белые забивали, поднимали настрой своих фанатов, а те подогревали как атмосферу матча, так и тушинский воздух. Сначала болельщики хозяев освистали главного тренера сборной Станислава Черчесова, которого увидели на трибуне. Потом обзывали вратаря бело-голубых Шунина, к которому, кстати, по первому тайму — минимум претензий. А под конец первого тайма зажгли столько файеров, что пожарные еле успевали их тушить. Спасибо, что не кидались в Шунина.

Не кидались файерами, зато бросались зажигалками. Одну кислотно-зеленого цвета запустили в Хольмена, но не попали. Самедову пришлось убирать ее с поля. Другая — с турецким флагом приземлилась прямо возле нашего фотографа.

МАГОМАЕВ

Через полчаса гнев сменился на милость. Вместо резких фраз и обидных оскорблений фаны «Спартака» запели песню, которая должна была объединить их с динамовцами. Теплое исполнение песни Муслима Магомаева о Москве — это что-то новенькое для принципиального дерби. Все осветилось — на стадионе зажглись фонарики новороченных мобильников. На пару минут показалось, что в Тушине не матч, в котором фанаты ненавидят друг друга, орут матом и желают разорвать противника, а добрый концерт в честь приближающегося дня Москвы. Получилось завораживающе. Но не так гладко и красиво, как хотелось бы. Сектор «Динамо» остался темным — только несколько человек поддержало эту акцию. А через пару минут настоящий яркий праздник закончился — вернулись крики, огонь и неприличные слова и жесты.

Зато позже гости объединились, сжигая все свои файеры. А недогоревшие факелы фанаты бросали с переполненного верхнего яруса на абсолютно пустой нижний. Файеры продолжили гореть — только в проходах и на креслах арены. Стоит ли говорить, что на гол Рыкова огонька уже не осталось.

Но и спартаковские фанаты были не лучше. Группа болельщиков надела маски и сожгла футболку синего цвета. Остальные в это время напевали «вечный хит» оскорбительного содержания. Его сопровождал гигантский баннер «Спартак» М — Banana mama.

Ложкой меда стало доброе и нужное скандирование в адрес Максименко. Пропустившему кошмарный гол вратарю действительно нужна была моральная поддержка. За это он отблагодарил болельщиков после матча, отдав им и свою игровую майку, и перчатки.

Но общей картины это не изменит. Три четверти матча болельщики не могли сдержать себя, ругаясь друг на друга, игроков и главного тренера сборной. Жаль. Разве дерби не может быть другим — с песнями и доброй атмосферой, с поддержкой и любовью к своим, с фонариками и Магомаевым, с теплом, но без огня?