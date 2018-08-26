СМИ: «Монако», «Севилья» и «Бенфика» заинтересованы в покупке Промеса

Источник: РИА "Новости"

Издание отмечает, что субботний матч с московским «Динамо» (2:1), в котором Промес забил первый гол в игре, может стать последним для голландца за «Спартак». Заинтересованным в приобретении Промеса клубам нужно успеть договориться обо всех деталях до закрытия трансферного окна, которое состоится вечером 31 августа.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» отказался отдавать Промеса итальянскому «Милану» в аренду с дальнейшим правом выкупа. Российский клуб просил за трансфер игрока 30 миллионов евро. В результате «россонери» отказались от сделки по 26-летнему игроку сборной Нидерландов, приобретя вместо него испанского нападающего Самуэля Кастильехо.