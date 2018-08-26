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12:27 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: «Монако», «Севилья» и «Бенфика» заинтересованы в покупке Промеса

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. «Монако», испанская «Севилья» и португальская «Бенфика» заинтересованы в приобретении полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Куинси Промеса, сообщает ELF Voetbal.

Источник: РИА "Новости"

Издание отмечает, что субботний матч с московским «Динамо» (2:1), в котором Промес забил первый гол в игре, может стать последним для голландца за «Спартак». Заинтересованным в приобретении Промеса клубам нужно успеть договориться обо всех деталях до закрытия трансферного окна, которое состоится вечером 31 августа.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» отказался отдавать Промеса итальянскому «Милану» в аренду с дальнейшим правом выкупа. Российский клуб просил за трансфер игрока 30 миллионов евро. В результате «россонери» отказались от сделки по 26-летнему игроку сборной Нидерландов, приобретя вместо него испанского нападающего Самуэля Кастильехо.

Промес перешел в «Спартак» в 2014 году из голландского «Твенте». Контракт голландца с московским клубом рассчитан до конца июня 2021 года, а его рыночная стоимость, согласно transfermarkt.com, составляет 24 миллиона евро.

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