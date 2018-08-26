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16:03 (мск), источник: Р-Спорт

«Уфа» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч пятого тура

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Нападающий Артем Дзюба выйдет в стартовом составе санкт-петербургского «Зенита» на матч пятого тура чемпионата России по футболу против «Уфы», сообщается в микроблоге «сине-бело-голубых» в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

Матч пройдет в Уфе в воскресенье и начнется в 16:30 мск. В четверг оба клуба играли в Лиге Европы — «Уфа» уступила шотландскому «Рейнджерс» (0:1), а «Зенит» взял верх над норвежским «Молде» (3:1).

Полностью стартовый состав «Зенита» выглядит следующим образом: Андрей Лунев (вратарь), Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Роберт Мак, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

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В случае победы «Зенит» наберет 15 баллов и выйдет на первое место в турнирной таблице, опередив на два очка московский «Спартак».

У башкирской команды, которая с четырьмя баллами занимает 12-е место, на поле с первых минут выйдут Гиорги Шелия (вратарь), Игорь Дивеев, Павел Аликин, Джемал Табидзе, Боян Йокич, Веролюб Салатич, Иван Пауревич, Дмитрий Живоглядов, Сильвестр Игбун, Ловро Бизяк, Дмитрий Сысуев.

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