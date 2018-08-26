«Уфа» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч пятого тура

Источник: РИА "Новости"

Матч пройдет в Уфе в воскресенье и начнется в 16:30 мск. В четверг оба клуба играли в Лиге Европы — «Уфа» уступила шотландскому «Рейнджерс» (0:1), а «Зенит» взял верх над норвежским «Молде» (3:1).

Полностью стартовый состав «Зенита» выглядит следующим образом: Андрей Лунев (вратарь), Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Роберт Мак, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

В случае победы «Зенит» наберет 15 баллов и выйдет на первое место в турнирной таблице, опередив на два очка московский «Спартак».