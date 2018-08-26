«Краснодар» вырвал ничью у «Оренбурга», забив на 88-й минуте

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола встречи стал нападающий оренбуржцев Андрей Козлов, забивший на 22-й минуте. На 88-й форвард Магомед-Шапи Сулейманов вырвал ничью для «Краснодара».

«Оренбург» набрал десять очков за пять туров и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Краснодара» семь баллов и пятое место. Отметим, «Оренбург» не проигрывает уже в четырёх матчах подряд.