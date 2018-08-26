«Краснодар» вырвал ничью у «Оренбурга», забив на 88-й минуте

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола встречи стал нападающий оренбуржцев Андрей Козлов, забивший на 22-й минуте. На 88-й форвард Магомед-Шапи Сулейманов вырвал ничью для «Краснодара».
«Оренбург» набрал десять очков за пять туров и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Краснодара» семь баллов и пятое место. Отметим, «Оренбург» не проигрывает уже в четырёх матчах подряд.
В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Оренбург» на выезде сыграет с московским «Динамо» 2 сентября, а «Краснодар» днём ранее примет столичный «Локомотив».