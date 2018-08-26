Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Уфа0
Зенит2
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Майнц0
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лилль2
Генгам0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уотфорд1
Кристал Пэлас0
Футбол. Первый дивизион
17:30
Мордовия
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нижний Новгород
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Шинник
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Факел
Футбол. Зарубежный
18:00
Бордо
Монако
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Челси
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Сочи
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив М
Анжи
Футбол. Зарубежный
19:00
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:00
СПАЛ
Парма
Футбол. Зарубежный
19:15
Эспаньол
Валенсия
Футбол. Первый дивизион
14:30
Зенит-20
Спартак-23
Футбол. Зарубежный
19:30
Карпаты
Арсенал К
Футбол. Зарубежный
19:30
Заря Лг
Десна
Футбол. Зарубежный
19:30
Мариуполь
Львов
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень1
Тамбов3
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург1
Краснодар1
Футбол. Первый дивизион
20:00
Краснодар-2
Томь
Футбол. Зарубежный
21:15
Севилья
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:30
Дженоа
Эмполи
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрозиноне
Болонья
Футбол. Зарубежный
21:30
Фиорентина
Кьево
Футбол. Зарубежный
21:30
Кальяри
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:30
Интер
Торино
Футбол. Зарубежный
21:30
Удинезе
Сампдория
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь1
Химки2
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Ренн
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск0
Луч0
Футбол. Зарубежный
23:15
Жирона
Реал
Все события
Фоторепортажи
13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
22«Спартак» обыграл «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы
16:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» вырвал ничью у «Оренбурга», забив на 88-й минуте

В матче пятого тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал «Краснодар».

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола встречи стал нападающий оренбуржцев Андрей Козлов, забивший на 22-й минуте. На 88-й форвард Магомед-Шапи Сулейманов вырвал ничью для «Краснодара».

«Оренбург» набрал десять очков за пять туров и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Краснодара» семь баллов и пятое место. Отметим, «Оренбург» не проигрывает уже в четырёх матчах подряд.

В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Оренбург» на выезде сыграет с московским «Динамо» 2 сентября, а «Краснодар» днём ранее примет столичный «Локомотив».

Оренбург 1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
26.08.2018, 14:00 Зрители: 7083 основной раунд: 5-й тур Газовик
Главные тренеры
Владимир Федотов Мурад Мусаев
Голы
22′ Андрей Козлов 9
93 Магомед-Шапи Сулейманов (И. Игнатьев, В. Классон) 88′
Составы
Евгений Фролов 91
Алексей Сутормин 19
Сергей Терехов 13
Михаил Сиваков 3
Силвие Бегич 6
Адессойе Ойеволе 58
Даниэл Мишкич 8
Вадим Афонин (к) 29
83′ Денис Попович 10
Андреа Чуканов 11
86′ Сергей Бреев 23
Григорий Чиркин 86
67′ Андрей Козлов 9
Артем Кулишев 32
89 Дмитрий Стоцкий 66′
6 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович (к)
5 Урош Спаич 43′
17 Павел Мамаев
85 Иван Игнатьев
16 Виктор Классон
77 Шарль Каборе 57′
1 Станислав Крицюк 27′
88 Андрей Синицын
11 Илья Жигулев 66′
93 Магомед-Шапи Сулейманов
7 Вандерсон Масиэл 63′
20 Кристиан Куэва
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 7
5 Угловые 5
10 Фолы 11
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Александр Емельяненко показал фото из больницы. Кто его так?
Самые сексуальные спортсменки по мнению мужчин. И такие гибкие!
«Спартак» — «Динамо»: огня — много, тепла — мало
Пропал интерес: когда Абрамович продаст «Челси»
На матче «Спартак» — «Динамо» была протестирована система VAR
Молодежная сборная РФ по хоккею выиграла Турнир четырех наций
«Оренбург» продолжает покорять РПЛ. «Краснодар» спас ничью
«Зенит» играет с «Уфой» в матче РПЛ (трансляция)
Футболиста «Спартака» хотят купить сразу три европейских клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь