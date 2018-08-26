«Оренбург» продолжает покорять РПЛ. «Краснодар» спас ничью в концовке
Хозяева были лучше, но совсем немного не дотерпели — 1:1.
Хозяева были лучше, но совсем немного не дотерпели — 1:1.
«Оренбург» подошел к матчу, имея в активе три победы подряд (над «Крыльями Советов» — 3:0, «Локомотивом» — 1:0 и «Анжи» — 3:1) и очень приличную прессу на старте сезона. Команда Владимира Федотова в первых турах выглядит одной из самых интересных и тактически гибких в РПЛ. Проиграли оренбуржцы только в первом туре «Спартаку» (0:1), но смотрелись достойно. Стоит учитывать также, что для
«Краснодар» после двух побед подряд проиграл дома «Спартаку» (0:1), но по игре ни в чем сопернику не уступил, создал несколько голевых моментов и должен был брать минимум очко.
Особого интереса игре придавал победный настрой команд при разнице путей достижения результата. «Быки», как известно, любят возиться с мячом и делают ставку на комбинационный футбол, а оренбуржцы очень умело действуют на контратаках. Подчеркну, это не игра в три эшелона на отбой, то есть не тот самый пресловутый автобус, который в последнее время у нас так популярен. Нет, у Федотова именно оборонительная модель с быстрым выходом к чужой штрафной.
Важнейшее значение в контригре «Оренбурга» играют фланги, через которые команда и выходит в атаку. Большинство угроз для соперников приходят преимущественно отсюда. Открытием сезона грозит стать правый защитник
В одной из атак правым флангом оренбуржцы и открыли счет. Правда, помогло им несчастье Станислава Крицюка. Он был готов забирать мяч после подачи Дениса Поповича, но тут в него неожиданно врезался Урош Спаич. Андрей Козлов под крики сходящих с ума трибун (шутка ли, грезится четвертая победа в РПЛ в пяти турах!) закатил мяч в пустые ворота. Чем заслужил минутное скандирование своей фамилии. А Крицюк не смог продолжать игру и уступил место воротах Андрею Синицыну. Он вступал в игру не реже своего предшественника.
Вверху у «Краснодара» побороться особо некому, а снизу
Впечатление, что в раздевалке Мурад Мусаев показал «быкам» красную тряпку. Сразу после перерыва они обрушили шквал ударов по воротам Фролова. Но все они были нанесены
Взорвала ее очередная попытка Козлова убежать от Спаича и Мартыновича прямо по центру. Скорости 29-летнему нападающему не хватило, и он позволил себя догнать и потерял возможность забить второй мяч. Вскоре его заменил Артем Кулишев.
Мусаев к середине второго тайма использовал все замены, выпустив вместо потерявшегося Ильи Жигулева и уставшего Вандерсона свежих
Дважды Шарль Каборе был близок к тому, чтобы сравнять счет, но и его выстрел в «девятку» метров с 30, и удар в упор парировал Фролов. Особенно впечатляет второй момент. Каборе бил
ОРЕНБУРГ — КРАСНОДАР — 1:1 (1:0)
Голы: Козлов, 22 — 1:0. Сулейманов, 88 — 1:1.
«Оренбург»: Фролов, Терехов, Сиваков, Бегич, Ойеволе, Сутормин, Мишкич, Попович (Чуканов, 83), Афонин, Бреев (Чиркин, 86), Козлов (Кулишев, 67).
«Краснодар»: Крицюк (Синицын, 26), Рамирес, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Каборе, Жигулев (Сулейманов, 66), Мамаев, Классон, Игнатьев, Вандерсон (Куэва, 63).
Предупреждения: Спаич, 44. Каборе, 57. Стоцкий, 66.
Судья: Карасев (Москва).
Артем Зибрак