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16:47 (мск), источник: ТАСС

На матче РПЛ «Спартак» — «Динамо» была протестирована система VAR

ТАСС, 26 августа. Система видеопомощи арбитрам (VAR) была протестирована на стадионе «Открытие- Арена» на матче пятого тура чемпионата России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Матч прошел в субботу, «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.

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Отмечается, что был организован тест мобильного оборудования одного из технологических провайдеров в фазе «offline», в частности, была проведена базовая тренировка для операторов видеоповторов (replay operators) по 16 камерам ТВ-вещателя.

«Стоит отметить, что технические характеристики системы, которая на протяжении всех двух часов работы функционировала без сбоев, соответствуют требованиям IFAB (Международного совета футбольных ассоциаций) и ФИФА (Международной федерации футбола)», — сказал руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин, которого цитирует пресс-служба РФС.

Он отметил, что тестирование системы будет продолжаться, в графике дальнейших испытаний, в частности, проверка качества связи коммуникационной системы арбитров с VAR-комнатой, поступление сигнала от VAR-комнаты до виртуального монитора у боковой линии поля и другие технические моменты. «Конечно, и подготовка человеческих ресурсов не менее важна, — продолжил Калошин. — Комплекс мероприятий, запланированный до конца текущего года, достаточно обширен и затрагивает все аспекты, относящиеся к проекту VAR».

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено IFAB в 2016 году. Система VAR применяется, в частности, в чемпионатах Италии, Германии и Испании. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м — на чемпионате мира.

В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод, также главный арбитр может сам посмотреть повтор.

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