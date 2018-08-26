«Локомотив» — «Анжи»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые московского «Локомотива» и махачкалинского «Анжи» на матч 5-го тура Российской
Стали известны стартовые московского «Локомотива» и махачкалинского «Анжи» на матч 5-го тура Российской
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Рыбусь, Игорь Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Фарфан, Алексей Миранчук, Смолов.
«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Рабиу, Чайковский, Маркелов.
В матче прошлого тура РПЛ «железнодорожники» на выезде обыграли самарские «Крылья Советов», а махачкалинская команда на своём поле проиграла «Оренбургу» (1:3).
Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.