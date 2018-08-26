«Зенит» на выезде обыграл «Уфу» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в воскресенье в Уфе, завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0. Голы забили полузащитник «Уфы» Иван Пауревич (3-я минута), отправивший мяч в собственные ворота, и Артем Дзюба (11). На 68-й минуте за удар соперника головой с поля был удален защитник «Уфы» Боян Йокич.

Матч в Уфе начался с минуты молчания в память об ушедшем из жизни прославленном советском футболисте Алексее Парамонове, которого не стало в ночь на пятницу, 24 августа.