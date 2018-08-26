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13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
18:38 (мск), источник: Р-Спорт

«Зенит» на выезде обыграл «Уфу» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Футболисты «Зенита» (Санкт-Петербург) одержали выездную победу над «Уфой» в пятом туре чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в воскресенье в Уфе, завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0. Голы забили полузащитник «Уфы» Иван Пауревич (3-я минута), отправивший мяч в собственные ворота, и Артем Дзюба (11). На 68-й минуте за удар соперника головой с поля был удален защитник «Уфы» Боян Йокич.

Матч в Уфе начался с минуты молчания в память об ушедшем из жизни прославленном советском футболисте Алексее Парамонове, которого не стало в ночь на пятницу, 24 августа.

Обыграв «Уфу», «Зенит» набрал 15 баллов и вышел на первое место в турнирной таблице, опередив на два очка московский «Спартак». В шестом туре «Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом, матч состоится 2 сентября в Санкт-Петербурге.

Уфа 0:2
Первый тайм: 0:2
Зенит
26.08.2018, 16:30 основной раунд: 5-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Томаров Сергей Семак
Голы
19 Иван Пауревич 3′
22 Артем Дзюба 11′
Составы
Гиорги Шелия 88
Дмитрий Живоглядов 17
68′ 68′ Боян Йокич 5
63′ Павел Аликин (к) 3
Джемал Табидзе 55
Веролюб Салатич 6
49′ Иван Пауревич 19
Силвестр Игбун 44
46′ Игорь Дивеев 78
Денис Тумасян 20
46′ Дмитрий Сысуев 7
54′ Иван Обляков 98
76′ Ловро Бизяк 11
90′ Вячеслав Кротов 57
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
15 Эльмир Набиуллин
6 Бранислав Иванович (к)
13 Луиш Нету
5 Леандро Паредес 83′
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин
11 Себастьян Дриусси 76′
8 Матиас Краневиттер
20 Роберт Мак 65′
33 Эрнани
22 Артем Дзюба 84′
29 Антон Заболотный
Статистика
5 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 12
8 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 3
18 Фолы 4
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
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