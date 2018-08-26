«Зенит» на выезде обыграл «Уфу» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Футболисты «Зенита» (Санкт-Петербург) одержали выездную победу над «Уфой» в пятом туре чемпионата России.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Футболисты «Зенита» (Санкт-Петербург) одержали выездную победу над «Уфой» в пятом туре чемпионата России.
Игра, прошедшая в воскресенье в Уфе, завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0. Голы забили полузащитник «Уфы» Иван Пауревич (3-я минута), отправивший мяч в собственные ворота, и Артем Дзюба (11). На 68-й минуте за удар соперника головой с поля был удален защитник «Уфы» Боян Йокич.
Матч в Уфе начался с минуты молчания в память об ушедшем из жизни прославленном советском футболисте Алексее Парамонове, которого не стало в ночь на пятницу, 24 августа.
Обыграв «Уфу», «Зенит» набрал 15 баллов и вышел на первое место в турнирной таблице, опередив на два очка московский «Спартак». В шестом туре «Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом, матч состоится 2 сентября в
|Сергей Томаров
|Сергей Семак
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|5
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|12
|8
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Николай Волошин (Смоленск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)