Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Краснодар-20
Томь0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Карпаты0
Арсенал К2
Футбол. Зарубежный
перерыв
Заря Лг0
Десна1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Мариуполь0
Львов1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эспаньол0
Валенсия0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Армавир0
Сочи2
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив М1
Анжи0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д3
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
СПАЛ1
Парма0
Футбол. Зарубежный
21:15
Севилья
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:30
Дженоа
Эмполи
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрозиноне
Болонья
Футбол. Зарубежный
21:30
Фиорентина
Кьево
Футбол. Зарубежный
21:30
Кальяри
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:30
Интер
Торино
Футбол. Зарубежный
21:30
Удинезе
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Ренн
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нижний Новгород0
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика1
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор1
Факел2
Футбол. Зарубежный
18:00
Бордо2
Монако1
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм4
Бернли2
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед1
Челси2
Футбол. Зарубежный
23:15
Жирона
Реал
Футбол. Первый дивизион
17:30
Мордовия1
Чертаново2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа0
Зенит2
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц1
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль3
Генгам0
Футбол. Зарубежный
15:30
Уотфорд2
Кристал Пэлас1
Футбол. Первый дивизион
14:30
Зенит-20
Спартак-23
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень1
Тамбов3
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург1
Краснодар1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь1
Химки2
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск0
Луч0
Все события
Фоторепортажи
8Юрий Жирков. Карьера в фото
10Максименко сорвал рекорд. И раскрошил щит
18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак вернулся в Уфу. За пятой победой в пяти турах

Артём Дзюба забил шестой гол в четырёх последних матчах.

Источник: РИА "Новости"

Дивеев в основе «Уфы»

Сергей Семак вернулся в Уфу, где жил и работал полтора года до лета 2018-го. В этом городе он сделал себе тренерское имя, показав в прошлом сезоне лучший результат в истории уфимского клуба — шестое место в Премьер-Лиге. Команда впервые попала в еврокубки.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 5, 26.08.2018, 16:30
Уфа
0Зенит2

Теперь Семак в «Зените», а «Уфу» возглавляет его бывший помощник Сергей Томаров. Возможно, оба тренера хотели бы встретиться в другой момент, так как пришлось играть через два дня на третий после Лиги Европы. Однако календарь такой, какой он есть. Сегодня на стороне команды Томарова была поддержка болельщиков и привычное искусственное поле, с другой стороны, уфимцы закончили свой еврокубковый матч на три часа позже, и им в отличие от зенитовцев ещё требовалось возвращаться домой из Глазго.

Вопрос восстановления игроков становился ключевым, но так или иначе без свежих ног было не обойтись. Томаров сделал четыре изменения в основе, Семак — столько же. В РПЛ дебютировал 18-летний защитник Игорь Дивеев, которого зовёт на просмотр лондонский «Арсенал». Впервые при новом главном тренере «Зенита» сыграл вернувшийся из аренды Луиш Нету.

Третий гол Дзюбы в РПЛ

В воротах «Уфы» неожиданно появился Георги Шелия. Томарова уже как-то спрашивали, собирается ли он дать отдых подуставшему Александру Беленову, и вот теперь это случилось. Наверняка главный тренер уфимцев надеялся и на особую мотивацию голкипера, который при Семаке был глухим запасным. Но Шелия едва ли не впервые коснулся мяча, когда… вынимал его из сетки на 3-й минуте. Эльмир Набиуллин далеко бросил мяч из аута, а результатом борьбы стал нелепый автогол Ивана Пауревича.

В некоторых матчах команда Семака достаточно долго набирала обороты, однако в Уфе полученное преимущество помогло сине-бело-голубым диктовать свою игру.

Хорошо открывался Артём Дзюба. Например, центрфорвард «Зенита» мог забить ещё через три минуты после быстрого гола гостей, когда юный Дивеев остался один в штрафной против двух зенитовцев. Шелия спас «Уфу». Отбил голкипер «Уфы» мяч и после выхода Дзюбы один на один, когда Артём обманул Дивеева и двух других центральных защитников соперника за счёт стенки с Александром Ерохиным. Но тут в пользу «Зенита» сыграл рикошет от штанги. Дзюба добил мяч, после чего отпраздновал гол в фирменном стиле. 0:2 за первую десятиминутку — кошмарное начало для Томарова!

Читайте также
Заболотный в порядке: остаться в «Зените» или уйти?

Рука Нету

Уфимцам недоставало свежести, движения, да и уверенности в своих силах тоже. Семак прекрасно знает все плюсы и минусы бывшей команды, и зенитовцам удавалось бить в слабые места противника. Хозяева с гигантским трудом выходили из-под прессинга «Зенита», допуская массу брака. Гости находили свободное пространство в обороне «Уфы» благодаря грамотным перемещениям, быстрой игре в пас.

Когда «Зенит» при счёте 0:2 чуть-чуть ослабил хватку, уфимцы стали подходить к штрафной Андрея Лунёва. Тем не менее экс-голкипер «Уфы» имел минимум работы. В одном из эпизодов мяч после передачи Дмитрия Живоглядова попал в руку Нету, однако оснований для пенальти не было. Португалец, падая, приземлялся на эту руку — не играл ей. Тем временем Семак поменял флангами Мака с Ерохиным. Более быстрый словак отправился налево, видимо, как раз для нейтрализации подключений Живоглядова. В контратаках тот же Мак ошибался из-за нехватки умения отдать тонкую передачу на скорости. Он то чуть сильнее пасовал, чем нужно, то напротив делал передачу в пятку Ерохину, а не на ход.

Читайте также
«Казахский Месси» переведен в дубль российского клуба

Йокич бодает Ерохина

На второй тайм Томаров не выпустил Дивеева. Хотя мог менять любого игрока обороны. Вместе с юным защитником в раздевалке остался и Дмитрий Сысуев, а на поле в результате двойной замены оказался Иван Обляков. Воспитанник петербургского футбола точно играл против «Зенита» с запредельным настроем, который, прежде всего, вылился в фолы. Полузащитник получил жёлтую карточку, а потом едва не заработал и красную. Впрочем, в середине тайма «Уфа» всё-таки осталась вдесятером. Бояна Йокича иногда «замыкает», вот и теперь словенец потерял контроль над собой: ударил Ерохина рукой в борьбе за мяч, а потом ещё боднул полузащитника гостей. Сам Ерохин получил жёлтую карточку, но за что?

Зенитовцы после перерыва играли в эконом-режиме, стремясь удержать перевес в два гола и держа в уме ближайшие матчи с «Мольде» в четверг и «Спартаком» в воскресенье. Уфимцы создали несколько опасных моментов, даже вдесятером не опустили рук. Тем не менее во втором тайме они забили только из офсайда. Потерял линию, как терял мячи, их новичок Ловро Бизяк. «Зенит» одержал пятую победу в пяти турах, благодаря чему сохранил единоличное лидерство в РПЛ.

Анатолий Романов

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Александр Емельяненко показал фото из больницы. Кто его так?
Самые сексуальные спортсменки по мнению мужчин. И такие гибкие!
Пропал интерес: когда Абрамович продаст «Челси»
Жесть в сноуборде. РФ рискует остаться без лучших спортсменок
Гран-при Бельгии: Феттель победил, на старте — мощный завал
«Оренбург» продолжает покорять РПЛ. «Краснодар» спас ничью
«Локомотив» принимает «Анжи» в матче РПЛ (трансляция)
Сотникова отказалась выступать в новом сезоне. Это конец?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь