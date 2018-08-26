Семак вернулся в Уфу. За пятой победой в пяти турах

Источник: РИА "Новости"

Дивеев в основе «Уфы»

Сергей Семак вернулся в Уфу, где жил и работал полтора года до лета 2018-го. В этом городе он сделал себе тренерское имя, показав в прошлом сезоне лучший результат в истории уфимского клуба — шестое место в Премьер-Лиге. Команда впервые попала в еврокубки.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 5, 26.08.2018, 16:30 Уфа 0 Зенит 2

Теперь Семак в «Зените», а «Уфу» возглавляет его бывший помощник Сергей Томаров. Возможно, оба тренера хотели бы встретиться в другой момент, так как пришлось играть через два дня на третий после Лиги Европы. Однако календарь такой, какой он есть. Сегодня на стороне команды Томарова была поддержка болельщиков и привычное искусственное поле, с другой стороны, уфимцы закончили свой еврокубковый матч на три часа позже, и им в отличие от зенитовцев ещё требовалось возвращаться домой из Глазго.

Вопрос восстановления игроков становился ключевым, но так или иначе без свежих ног было не обойтись. Томаров сделал четыре изменения в основе, Семак — столько же. В РПЛ дебютировал 18-летний защитник Игорь Дивеев, которого зовёт на просмотр лондонский «Арсенал». Впервые при новом главном тренере «Зенита» сыграл вернувшийся из аренды Луиш Нету.

Третий гол Дзюбы в РПЛ

В воротах «Уфы» неожиданно появился Георги Шелия. Томарова уже как-то спрашивали, собирается ли он дать отдых подуставшему Александру Беленову, и вот теперь это случилось. Наверняка главный тренер уфимцев надеялся и на особую мотивацию голкипера, который при Семаке был глухим запасным. Но Шелия едва ли не впервые коснулся мяча, когда… вынимал его из сетки на 3-й минуте. Эльмир Набиуллин далеко бросил мяч из аута, а результатом борьбы стал нелепый автогол Ивана Пауревича.

В некоторых матчах команда Семака достаточно долго набирала обороты, однако в Уфе полученное преимущество помогло сине-бело-голубым диктовать свою игру.

Хорошо открывался Артём Дзюба. Например, центрфорвард «Зенита» мог забить ещё через три минуты после быстрого гола гостей, когда юный Дивеев остался один в штрафной против двух зенитовцев. Шелия спас «Уфу». Отбил голкипер «Уфы» мяч и после выхода Дзюбы один на один, когда Артём обманул Дивеева и двух других центральных защитников соперника за счёт стенки с Александром Ерохиным. Но тут в пользу «Зенита» сыграл рикошет от штанги. Дзюба добил мяч, после чего отпраздновал гол в фирменном стиле. 0:2 за первую десятиминутку — кошмарное начало для Томарова!

Рука Нету

Уфимцам недоставало свежести, движения, да и уверенности в своих силах тоже. Семак прекрасно знает все плюсы и минусы бывшей команды, и зенитовцам удавалось бить в слабые места противника. Хозяева с гигантским трудом выходили из-под прессинга «Зенита», допуская массу брака. Гости находили свободное пространство в обороне «Уфы» благодаря грамотным перемещениям, быстрой игре в пас.

Когда «Зенит» при счёте 0:2 чуть-чуть ослабил хватку, уфимцы стали подходить к штрафной Андрея Лунёва. Тем не менее экс-голкипер «Уфы» имел минимум работы. В одном из эпизодов мяч после передачи Дмитрия Живоглядова попал в руку Нету, однако оснований для пенальти не было. Португалец, падая, приземлялся на эту руку — не играл ей. Тем временем Семак поменял флангами Мака с Ерохиным. Более быстрый словак отправился налево, видимо, как раз для нейтрализации подключений Живоглядова. В контратаках тот же Мак ошибался из-за нехватки умения отдать тонкую передачу на скорости. Он то чуть сильнее пасовал, чем нужно, то напротив делал передачу в пятку Ерохину, а не на ход.

Йокич бодает Ерохина

На второй тайм Томаров не выпустил Дивеева. Хотя мог менять любого игрока обороны. Вместе с юным защитником в раздевалке остался и Дмитрий Сысуев, а на поле в результате двойной замены оказался Иван Обляков. Воспитанник петербургского футбола точно играл против «Зенита» с запредельным настроем, который, прежде всего, вылился в фолы. Полузащитник получил жёлтую карточку, а потом едва не заработал и красную. Впрочем, в середине тайма «Уфа» всё-таки осталась вдесятером. Бояна Йокича иногда «замыкает», вот и теперь словенец потерял контроль над собой: ударил Ерохина рукой в борьбе за мяч, а потом ещё боднул полузащитника гостей. Сам Ерохин получил жёлтую карточку, но за что?

Зенитовцы после перерыва играли в эконом-режиме, стремясь удержать перевес в два гола и держа в уме ближайшие матчи с «Мольде» в четверг и «Спартаком» в воскресенье. Уфимцы создали несколько опасных моментов, даже вдесятером не опустили рук. Тем не менее во втором тайме они забили только из офсайда. Потерял линию, как терял мячи, их новичок Ловро Бизяк. «Зенит» одержал пятую победу в пяти турах, благодаря чему сохранил единоличное лидерство в РПЛ.