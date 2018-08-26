Семак вернулся в Уфу. За пятой победой в пяти турах
Артём Дзюба забил шестой гол в четырёх последних матчах.
Артём Дзюба забил шестой гол в четырёх последних матчах.
Сергей Семак вернулся в Уфу, где жил и работал полтора года до лета 2018-го. В этом городе он сделал себе тренерское имя, показав в прошлом сезоне лучший результат в истории уфимского клуба — шестое место в
Теперь Семак в «Зените», а «Уфу» возглавляет его бывший помощник Сергей Томаров. Возможно, оба тренера хотели бы встретиться в другой момент, так как пришлось играть через два дня на третий после Лиги Европы. Однако календарь такой, какой он есть. Сегодня на стороне команды Томарова была поддержка болельщиков и привычное искусственное поле, с другой стороны, уфимцы закончили свой еврокубковый матч на три часа позже, и им в отличие от зенитовцев ещё требовалось возвращаться домой из Глазго.
Вопрос восстановления игроков становился ключевым, но так или иначе без свежих ног было не обойтись. Томаров сделал четыре изменения в основе, Семак — столько же. В РПЛ дебютировал 18-летний защитник Игорь Дивеев, которого зовёт на просмотр лондонский «Арсенал». Впервые при новом главном тренере «Зенита» сыграл вернувшийся из аренды Луиш Нету.
В воротах «Уфы» неожиданно появился Георги Шелия. Томарова уже
Хорошо открывался Артём Дзюба. Например, центрфорвард «Зенита» мог забить ещё через три минуты после быстрого гола гостей, когда юный Дивеев остался один в штрафной против двух зенитовцев. Шелия спас «Уфу». Отбил голкипер «Уфы» мяч и после выхода Дзюбы один на один, когда Артём обманул Дивеева и двух других центральных защитников соперника за счёт стенки с Александром Ерохиным. Но тут в пользу «Зенита» сыграл рикошет от штанги. Дзюба добил мяч, после чего отпраздновал гол в фирменном стиле. 0:2 за первую десятиминутку — кошмарное начало для Томарова!
Уфимцам недоставало свежести, движения, да и уверенности в своих силах тоже. Семак прекрасно знает все плюсы и минусы бывшей команды, и зенитовцам удавалось бить в слабые места противника. Хозяева с гигантским трудом выходили
Когда «Зенит» при счёте 0:2
На второй тайм Томаров не выпустил Дивеева. Хотя мог менять любого игрока обороны. Вместе с юным защитником в раздевалке остался и Дмитрий Сысуев, а на поле в результате двойной замены оказался Иван Обляков. Воспитанник петербургского футбола точно играл против «Зенита» с запредельным настроем, который, прежде всего, вылился в фолы. Полузащитник получил жёлтую карточку, а потом едва не заработал и красную. Впрочем, в середине тайма «Уфа»
Зенитовцы после перерыва играли в
Анатолий Романов