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21:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Игнашевич отказался от поездки в бизнес-классе ради благотворительности

Бывший защитник сборной России и московского ЦСКА Сергей Игнашевич обменял авиабилеты ради помощи благотворительному фонду. Об этом в Instagram-аккаунте сообщила жена Игнашевича Наталья.

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12
фотографий
12
фотографий

Супруга спортсмена рассказала, что организаторы турнира «Кожаный мяч» предоставили семье Игнашевича билеты бизнес-класса до Волгограда, где проходит турнир, однако они с мужем решили обменять их на эконом-класс, а разницу — 114 тысяч рублей — перечислили в благотворительный фонд.

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В июле 2018-го Игнашевич объявил о завершении спортивной карьеры. По словам футболиста, если бы не чемпионат мира-2018, он завершил бы карьеру раньше. Вместе со сборной России Игнашевич остановился в шаге от полуфинала ЧМ. В матче ¼ финала россияне встречались со сборной Хорватии и уступили в серии послематчевых пенальти (3:4).

За московский ЦСКА спортсмен выступал с 2004 года. За это время он провел за армейцев 541 матч и забил 46 мячей.

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