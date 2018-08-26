Игнашевич отказался от поездки в бизнес-классе ради благотворительности

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Супруга спортсмена рассказала, что организаторы турнира «Кожаный мяч» предоставили семье Игнашевича билеты бизнес-класса до Волгограда, где проходит турнир, однако они с мужем решили обменять их на эконом-класс, а разницу — 114 тысяч рублей — перечислили в благотворительный фонд.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm7-sfjlL3k/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm7-sfjlL3k/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В жизни каждого из нас есть вещи, от которых можно отказаться. С пользой для себя. Или для других. Выбрать метро вместо такси. Выпить чай вместо чая пирожным. Ну или как в нашем случае, полететь эконом классом вместо бизнеса. Сегодня мы летим всей семьёй в Волгоград на футбольный турнир «Кожаный мяч». Организаторы предоставили нам билеты бизнес классом, но мы мы выбрали эконом. Разницу в 114 тысяч рублей мы переводим в фонд Нужна помощь. А от чего готовы отказаться вы? Буду рада услышать ваши идеи! Я подкрепляю эту акцию хэштэгом #япожалуйоткажусь. Пишите в комментарии, если вы со мной заодно! #нужнапомощь #фонднужнапомощь #такиедела #кожаныймяч2018 #игнашевич</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/natashevich/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Natalia Ignashevich</a> (@natashevich) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-26T09:32:15+00:00">26 Авг 2018 в 2:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В июле 2018-го Игнашевич объявил о завершении спортивной карьеры. По словам футболиста, если бы не чемпионат мира-2018, он завершил бы карьеру раньше. Вместе со сборной России Игнашевич остановился в шаге от полуфинала ЧМ. В матче ¼ финала россияне встречались со сборной Хорватии и уступили в серии послематчевых пенальти (3:4).