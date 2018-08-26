Гол Смолова принес победу «Локомотиву» в матче чемпионата России по футболу с «Анжи»
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский «Локомотив» одержал победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 2:1 в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский «Локомотив» одержал победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 2:1 в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Забитыми мячами отметились Мацей Рыбус (54-я минута) и Федор Смолов (73), который забил первый гол в составе «Локомотива».
Рыбус также забил дебютный гол за «Локомотив» в чемпионатах России. У проигравших с пенальти в добавленное ко второму тайму время отличился Владислав Кулик.
Для «Локомотива» эта победа стала второй подряд, в прошлом туре столичный клуб победил на выезде «Крылья Советов» (1:0). «Локомотив», который является действующим чемпионом России, начал сезон с трехматчевой серии без побед.
В турнирной таблице «Локомотив» занимает пятое место, набрав восемь очков. «Анжи» с тремя очками идет 15-м. В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет с «Краснодаром», «Анжи» также на выезде проведет матч против самарских «Крыльев Советов». Обе встречи пройдут 1 сентября.
|Локомотив М
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2:1
Первый тайм: 0:0
|Анжи
|Юрий Семин
|Магомед Адиев
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|14
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)