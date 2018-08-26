Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Ренн
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа2
Эмполи0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрозиноне0
Болонья0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина1
Кьево0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри1
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер1
Торино0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе1
Сампдория0
Футбол. Зарубежный
23:15
Жирона
Реал
Футбол. Первый дивизион
20:00
Краснодар-21
Томь1
Футбол. Зарубежный
19:30
Карпаты1
Арсенал К2
Футбол. Зарубежный
19:30
Заря Лг0
Десна2
Футбол. Зарубежный
19:30
Мариуполь2
Львов2
Футбол. Зарубежный
19:15
Эспаньол2
Валенсия0
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир0
Сочи3
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив М2
Анжи1
Футбол. Зарубежный
19:00
Боруссия Д4
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
19:00
СПАЛ1
Парма0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нижний Новгород0
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика1
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор1
Факел2
Футбол. Зарубежный
18:00
Бордо2
Монако1
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм4
Бернли2
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед1
Челси2
Футбол. Первый дивизион
17:30
Мордовия1
Чертаново2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа0
Зенит2
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц1
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль3
Генгам0
Футбол. Зарубежный
15:30
Уотфорд2
Кристал Пэлас1
Футбол. Первый дивизион
14:30
Зенит-20
Спартак-23
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень1
Тамбов3
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург1
Краснодар1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь1
Химки2
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск0
Луч0
Все события
Фоторепортажи
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
6Игрок года по версии УЕФА: Модрич, Роналду или Салах?
21:08 (мск), источник: ТАСС

Гол Смолова принес победу «Локомотиву» в матче чемпионата России по футболу с «Анжи»

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский «Локомотив» одержал победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 2:1 в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились Мацей Рыбус (54-я минута) и Федор Смолов (73), который забил первый гол в составе «Локомотива».

Читайте также
Смолов заявил, что хотел бы после «Локомотива» перейти в европейский клуб

Рыбус также забил дебютный гол за «Локомотив» в чемпионатах России. У проигравших с пенальти в добавленное ко второму тайму время отличился Владислав Кулик.

Для «Локомотива» эта победа стала второй подряд, в прошлом туре столичный клуб победил на выезде «Крылья Советов» (1:0). «Локомотив», который является действующим чемпионом России, начал сезон с трехматчевой серии без побед.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает пятое место, набрав восемь очков. «Анжи» с тремя очками идет 15-м. В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет с «Краснодаром», «Анжи» также на выезде проведет матч против самарских «Крыльев Советов». Обе встречи пройдут 1 сентября.

Локомотив М 2:1
Первый тайм: 0:0
Анжи
26.08.2018, 19:00 Зрители: 15245 основной раунд: 5-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Магомед Адиев
Голы
55′ Мачей Рыбус (Д. Фарфан) 31
73′ Федор Смолов (Г. Крыховяк) 9
5 Владислав Кулик 90+3′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Мачей Рыбус 31
Ведран Чорлука 14
Соломон Кверквелия 33
Михаил Лысов 84
65′ Мануэл Фернандеш 4
Гжегож Крыховяк 7
Игорь Денисов (к) 27
67′ 81′ Джефферсон Фарфан 8
Борис Ротенберг 28
85′ Алексей Миранчук 59
Антон Миранчук 11
85′ Федор Смолов 9
Эдер 24
22 Юрий Дюпин
24 Константин Савичев
30 Евгений Гапон 49′
4 Джон Чансельор
21 Дмитрий Белоруков (к) 38′
25 Иван Новосельцев
5 Владислав Кулик
17 Игорь Чайковский 65′
13 Роланд Гиголаев 83′
27 Амир Мохаммад
20 Мохаммед Рабиу 54′
29 Гаэль Белла Ондуа 69′
6 Иван Маркелов 79′ 67′
18 Апти Ахъядов
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
14 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 3
3 Угловые 3
14 Фолы 14
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Белорусский футболист прокомментировал слухи о сдаче матча "Зениту"
Россиянин, которому испанцы при жизни поставили памятник
Семак вернулся в Уфу. За пятой победой в пяти турах
В матче «Ньюкасл» — «Челси» два гола забиты не по правилам
Жесть в сноуборде. РФ рискует остаться без лучших спортсменок
Смолов забил первый гол за «Локомотив», чемпион снова выиграл
«Оренбург» продолжает покорять РПЛ. «Краснодар» спас ничью
Сотникова отказалась выступать в новом сезоне. Это конец?
Гран-при Бельгии: Феттель победил, на старте — мощный завал
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь