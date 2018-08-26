Гол Смолова принес победу «Локомотиву» в матче чемпионата России по футболу с «Анжи»

Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились Мацей Рыбус (54-я минута) и Федор Смолов (73), который забил первый гол в составе «Локомотива».

Рыбус также забил дебютный гол за «Локомотив» в чемпионатах России. У проигравших с пенальти в добавленное ко второму тайму время отличился Владислав Кулик.

Для «Локомотива» эта победа стала второй подряд, в прошлом туре столичный клуб победил на выезде «Крылья Советов» (1:0). «Локомотив», который является действующим чемпионом России, начал сезон с трехматчевой серии без побед.