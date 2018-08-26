Смолов забил первый гол за «Локомотив», чемпион выиграл второй матч подряд

Источник: Sport24

Матч, в котором «Локо» был уж совсем неприличным фаворитом, с первых минут начали вот эти парни. Два главных новичка москвичей — российский форвард Смолов и польский опорник Крыховяк — ожидаемо в старте.

У «Анжи» сейчас глобальные проблемы, так что на звездный состав рассчитывать не стоит. Хотя центр обороны по меркам РПЛ, выглядит очень даже прилично.

Но по первому тайму тяжело было определить, кто здесь чемпион, а кто клуб, стоящий на грани исчезновения. «Анжи» очень жестко и, главное, высоко встречал «Локо». Ничего, кроме кроссов и стандартов, Фарфан и Ко предложить не смогли. У гостей даже был момент — Савичев смачно приложился после углового, но угол не выцелил. 0:0 за 45 минут — притом вполне логичные 0:0.

А вот после перерыва все же стало заметно, у кого дома хранятся золотые медали чемпионата России. У Крыховяка их нет, но именно поляк сначала запорол голевой момент, но пару минут спустя его польский товарищ Рыбус идеально ввинтил мяч в дальний. 1:0 — в матчах с нынешним «Анжи» это уже почти три очка.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 5, 26.08.2018, 19:00 Локомотив М 2 Анжи 1

Так и вышло. После гола «Локо» не доминировал, доминировала вязкая борьба с минимумом эффектных действий. Но одна притягательная атака все же у «Локомотива» прошла — шикарная передача Крыховяка и… это случилось. Федор Смолов четко реализовал момент и забил свой первый гол за «Локо».

Смолову понадобилось три матча, чтобы отличиться в составе москвичей. Еще эта игра стала первой, в которой «Локомотив» в принципе забил на домашнем стадионе в нынешнем сезоне. И даже пенальти, реализованный «Анжи» в концовке, не сильно изменил ситуацию. Ситуация вот какая: дела у «Локо» и Смолова налаживаются. Потихоньку.

Россия — Премьер-Лига. 5-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Анжи» (Махачкала) — 2:1

Голы: Рыбус, 55 (1:0); Смолов, 73 (2:0); Кулик, 90+3 (2:1).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Лысов, Денисов, Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 85), Фернандеш, Крыховяк, Смолов (Эдер, 85), Фарфан (Ротенберг, 81).