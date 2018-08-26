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21:23 (мск), источник: Sport24

Смолов забил первый гол за «Локомотив», чемпион выиграл второй матч подряд

В пятом туре РПЛ москвичи обыграли «Анжи» — 2:1.

Источник: Sport24

Матч, в котором «Локо» был уж совсем неприличным фаворитом, с первых минут начали вот эти парни. Два главных новичка москвичей — российский форвард Смолов и польский опорник Крыховяк — ожидаемо в старте.

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У «Анжи» сейчас глобальные проблемы, так что на звездный состав рассчитывать не стоит. Хотя центр обороны по меркам РПЛ, выглядит очень даже прилично.

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Но по первому тайму тяжело было определить, кто здесь чемпион, а кто клуб, стоящий на грани исчезновения. «Анжи» очень жестко и, главное, высоко встречал «Локо». Ничего, кроме кроссов и стандартов, Фарфан и Ко предложить не смогли. У гостей даже был момент — Савичев смачно приложился после углового, но угол не выцелил. 0:0 за 45 минут — притом вполне логичные 0:0.

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А вот после перерыва все же стало заметно, у кого дома хранятся золотые медали чемпионата России. У Крыховяка их нет, но именно поляк сначала запорол голевой момент, но пару минут спустя его польский товарищ Рыбус идеально ввинтил мяч в дальний. 1:0 — в матчах с нынешним «Анжи» это уже почти три очка.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 5, 26.08.2018, 19:00
Локомотив М
2Анжи1

Так и вышло. После гола «Локо» не доминировал, доминировала вязкая борьба с минимумом эффектных действий. Но одна притягательная атака все же у «Локомотива» прошла — шикарная передача Крыховяка и… это случилось. Федор Смолов четко реализовал момент и забил свой первый гол за «Локо».

Смолову понадобилось три матча, чтобы отличиться в составе москвичей. Еще эта игра стала первой, в которой «Локомотив» в принципе забил на домашнем стадионе в нынешнем сезоне. И даже пенальти, реализованный «Анжи» в концовке, не сильно изменил ситуацию. Ситуация вот какая: дела у «Локо» и Смолова налаживаются. Потихоньку.

Россия — Премьер-Лига. 5-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Анжи» (Махачкала) — 2:1
Голы: Рыбус, 55 (1:0); Смолов, 73 (2:0); Кулик, 90+3 (2:1).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Лысов, Денисов, Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 85), Фернандеш, Крыховяк, Смолов (Эдер, 85), Фарфан (Ротенберг, 81).

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев (Мохаммад, 83), Савичев, Рабиу (Ондуа, 54), Чайковский, Маркелов (Ахъядов, 79).

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