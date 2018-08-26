Бывший тренер молодежки «Динамо» считает, что в клубе ведется игра против Хохлова
Бывший главный тренер молодежной команды «Динамо» Николай Ковардаев считает, что его увольнение — «часть игры» против главного тренера первой команды Дмитрия Хохлова.
Бывший главный тренер молодежной команды «Динамо» Николай Ковардаев считает, что его увольнение — «часть игры» против главного тренера первой команды Дмитрия Хохлова.
Ковардаев был уволен из «Динамо» в начале этого сезона.
— Я подписал контракт только после первого сбора. А через полтора месяца меня увольняют, — сказал Ковардаев.
— Есть предположения, почему так?
— Я думаю, что эта