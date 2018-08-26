ЦСКА может усилиться японским форвардом Нисимурой

По информации издания Nikkan Sports, соглашение будет подписано в ближайшее время, Нисимура собирается заключить с красно-синими многолетний контракт.

21-летний Нисимура в нынешнем сезоне забил 11 мячей в 24-х матчах японского чемпионата, выступая за команду «Вегалта Сендаи». Контракт Нисимуры с клубом истекает через полгода.

Необходимо напомнить, что ранее за ЦСКА четыре года выступал уже выступал футболист из Японии — Кейсуке Хонда. Он сыграл за армейцев 127 матчей и забил 28 мячей.