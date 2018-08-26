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23:11 (мск), источник: Газета.Ру

ЦСКА может усилиться японским форвардом Нисимурой

Японский нападающий Такума Нисимура может подписать контракт с московским ЦСКА, сообщает Sport24.

По информации издания Nikkan Sports, соглашение будет подписано в ближайшее время, Нисимура собирается заключить с красно-синими многолетний контракт.

21-летний Нисимура в нынешнем сезоне забил 11 мячей в 24-х матчах японского чемпионата, выступая за команду «Вегалта Сендаи». Контракт Нисимуры с клубом истекает через полгода.

Необходимо напомнить, что ранее за ЦСКА четыре года выступал уже выступал футболист из Японии — Кейсуке Хонда. Он сыграл за армейцев 127 матчей и забил 28 мячей.

Ранее полузащитник шведского «Норрчепинга» Арнор Сигурдссон прокомментировал интерес к нему со стороны московского ЦСКА.

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