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27Первый гол Смолова, стычка на поле и арбузы
00:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Смолов: Интересно, как меня примут болельщики «Краснодара» в следующем матче

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов после победы над «Анжи» (2:1) в матче 5-го тура РПЛ прокомментировал свой первый гол за «железнодоржников».

Фоторепортаж
Первый гол Смолова, стычка на поле и арбузы

«Нервничали ли я из-за того, что не получалось забить? Нервничал, но скорее из-за того, что в первом тайме почти не было моментов. На самом деле не сильно переживал из-за того, что не сразу получилось забить. У нас такой коллектив и такие исполнители, поэтому знал: рано или поздно забью. Приятно, что это произошло в первом же домашнем матче. Спасибо болельщикам за поддержку.

В Самаре «Локомотив» забил один гол, сейчас два. Надеюсь, арифметическая прогрессия продолжится. Нужно постараться набрать максимальное количество очков до перерыва на сборные. Что касается того, является ли для меня особенным следующий матч с «Краснодаром», то мне интересно, как меня примут болельщики", — цитирует Смолова официальный сайт «Локомотива».

Матч 6-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» состоится 1 сентября. Напомним, что Смолов перешёл из краснодарской команды в стан «железнодорожников» этим летом.

Локомотив М 2:1
Первый тайм: 0:0
Анжи
26.08.2018, 19:00 Зрители: 15245 основной раунд: 5-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Магомед Адиев
Голы
55′ Мачей Рыбус (Д. Фарфан) 31
73′ Федор Смолов (Г. Крыховяк) 9
5 Владислав Кулик 90+3′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Мачей Рыбус 31
Ведран Чорлука 14
Соломон Кверквелия 33
Михаил Лысов 84
65′ Мануэл Фернандеш 4
Гжегож Крыховяк 7
Игорь Денисов (к) 27
67′ 81′ Джефферсон Фарфан 8
Борис Ротенберг 28
85′ Алексей Миранчук 59
Антон Миранчук 11
85′ Федор Смолов 9
Эдер 24
22 Юрий Дюпин
24 Константин Савичев
30 Евгений Гапон 49′
4 Джон Чансельор
21 Дмитрий Белоруков (к) 38′
25 Иван Новосельцев
5 Владислав Кулик
17 Игорь Чайковский 65′
13 Роланд Гиголаев 83′
27 Амир Мохаммад
20 Мохаммед Рабиу 54′
29 Гаэль Белла Ондуа 69′
6 Иван Маркелов 79′ 67′
18 Апти Ахъядов
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
14 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 3
3 Угловые 3
14 Фолы 14
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
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