Смолов: Интересно, как меня примут болельщики «Краснодара» в следующем матче

«Нервничали ли я из-за того, что не получалось забить? Нервничал, но скорее из-за того, что в первом тайме почти не было моментов. На самом деле не сильно переживал из-за того, что не сразу получилось забить. У нас такой коллектив и такие исполнители, поэтому знал: рано или поздно забью. Приятно, что это произошло в первом же домашнем матче. Спасибо болельщикам за поддержку.