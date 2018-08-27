Смолов: Интересно, как меня примут болельщики «Краснодара» в следующем матче

«Нервничали ли я из-за того, что не получалось забить? Нервничал, но скорее из-за того, что в первом тайме почти не было моментов. На самом деле не сильно переживал из-за того, что не сразу получилось забить. У нас такой коллектив и такие исполнители, поэтому знал: рано или поздно забью. Приятно, что это произошло в первом же домашнем матче. Спасибо болельщикам за поддержку.
В Самаре «Локомотив» забил один гол, сейчас два. Надеюсь, арифметическая прогрессия продолжится. Нужно постараться набрать максимальное количество очков до перерыва на сборные. Что касается того, является ли для меня особенным следующий матч с «Краснодаром», то мне интересно, как меня примут болельщики", — цитирует Смолова официальный сайт «Локомотива».
Матч 6-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» состоится 1 сентября. Напомним, что Смолов перешёл из краснодарской команды в стан «железнодорожников» этим летом.