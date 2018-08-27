«Зенит» vs «Спартак»: дуэль взглядов
«Зенит» и «Спартак» синхронно одержали победы и подтвердили статус основных претендентов на титул в этом сезоне. Через неделю они встретятся в
«Зенит» и «Спартак» синхронно одержали победы и подтвердили статус основных претендентов на титул в этом сезоне. Через неделю они встретятся в
В чемпионате остались только две непобежденные команды. Два первых места. Два претендента на титул. Самые богатые и укомплектованные. С крупнейшей армией болельщиков и наибольшими ожиданиями.
Уже через неделю «Зенит» и «Спартак» встретятся в
Дерби двух столиц — украшение нашего футбола. Матчи почти всегда получаются яркими. В прошлом сезоне — 5:1 в Петербурге и 3:1 в Москве. В позапрошлом — 4:2 и 2:1, тоже победы хозяев. Бонусом идут красивые голы, неоднозначные судейские решения, подвиги и провалы отдельных футболистов. Такие игры отвечают на многие неразрешенные вопросы, они могут стать как прекрасным трамплином, так и началом глубокого падения — личного или коллективного. Никаких полутонов.
Нас ждет неделя возрастающего напряжения. Которое достигнет пика к воскресенью, 2 сентября. Осень — золотое время для футбола. Осень-2018 начнется правильно.
Судя по всем показателям, «Зенит» — фаворит. Это и домашний статус, и 5 побед подряд, и разность мячей (10−1 против 5−1 у «Спартака»). Да и общая статистика встреч в Петербурге. В последний раз гостевую ничью
Плюс у «Зенита» есть великолепный Дзюба, который:
а) в превосходной форме;.
б) всегда круто играет против бывших.
Артем в минувшем туре снова забил — это его шестой мяч в четырех последних матчах. Без сомнения, пока что лучший игрок чемпионата.
Впрочем, есть вещи, которые несколько уравновешивают ситуацию. И оставляют шансы «Спартаку».
Команда Массимо Карреры потихоньку набирает ход. Трудный выезд в Краснодар не сбил ее с пути. И против «Динамо» (2:1)
Отличный матч выдал Промес (как этого ждали!), здорово выглядит Зе Луиш, в
Если же у
Короче, «Спартак» на подъеме, и у него неделя тренировок без всяких отвлекающих факторов.
Тогда как у «Зенита» в четверг выезд в Норвегию. Достаточно важный, потому что это последний отборочный раунд Лиги Европы, ответный матч, здесь не может быть осечки. Пусть
Что делать Семаку? Сыграет ли он с норвежцами резервным составом или бросит в бой всех сильнейших? В любом случае это перелет, разбитый цикл подготовки, затрата сил и эмоций. «Спартак» в это время будет спокойно работать в Тарасовке.
Хотя чем ближе воскресенье, тем меньше будет спокойствия. Это сейчас команды в порядке. Но после матча
Сейчас соперникам важно найти эти слабости друг у друга. Придумать, как ударить поточнее, побольнее и победить. Победить в, возможно, самом главном матче первой части чемпионата.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.