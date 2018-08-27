«Зенит» vs «Спартак»: дуэль взглядов

В чемпионате остались только две непобежденные команды. Два первых места. Два претендента на титул. Самые богатые и укомплектованные. С крупнейшей армией болельщиков и наибольшими ожиданиями.

Уже через неделю «Зенит» и «Спартак» встретятся в Санкт-Петербурге. А на этих выходных провели «дуэль взглядов» — победили в своих матчах, причем ошарашили своих соперников уже в самом начале. «Зенит» забивал на 3-й и 11-й минутах. «Спартак» — на 7-й и 14-й. Устрашающе. И интригующе.

Дерби двух столиц — украшение нашего футбола. Матчи почти всегда получаются яркими. В прошлом сезоне — 5:1 в Петербурге и 3:1 в Москве. В позапрошлом — 4:2 и 2:1, тоже победы хозяев. Бонусом идут красивые голы, неоднозначные судейские решения, подвиги и провалы отдельных футболистов. Такие игры отвечают на многие неразрешенные вопросы, они могут стать как прекрасным трамплином, так и началом глубокого падения — личного или коллективного. Никаких полутонов.

Нас ждет неделя возрастающего напряжения. Которое достигнет пика к воскресенью, 2 сентября. Осень — золотое время для футбола. Осень-2018 начнется правильно.

Судя по всем показателям, «Зенит» — фаворит. Это и домашний статус, и 5 побед подряд, и разность мячей (10−1 против 5−1 у «Спартака»). Да и общая статистика встреч в Петербурге. В последний раз гостевую ничью красно-белые увозили в 2014-м (0:0). Побеждали аж в 2012-м (3:2).

Плюс у «Зенита» есть великолепный Дзюба, который:

а) в превосходной форме;.

б) всегда круто играет против бывших.

Артем в минувшем туре снова забил — это его шестой мяч в четырех последних матчах. Без сомнения, пока что лучший игрок чемпионата.

Впрочем, есть вещи, которые несколько уравновешивают ситуацию. И оставляют шансы «Спартаку».

Команда Массимо Карреры потихоньку набирает ход. Трудный выезд в Краснодар не сбил ее с пути. И против «Динамо» (2:1) красно-белые провели едва ли не образцовый тайм. Играли как в лучшие чемпионские времена.

Отличный матч выдал Промес (как этого ждали!), здорово выглядит Зе Луиш, в кои-то веки надежна оборона. И невероятно эффективны спартаковские «стандарты».

Если же у кого-то есть вопросы к вратарю Максименко, то только не у его партнеров. Несмотря на гол с чужой половины поля, парня поддержали, никаких косых взглядов, в Петербург он едет первым номером.

Короче, «Спартак» на подъеме, и у него неделя тренировок без всяких отвлекающих факторов.

Тогда как у «Зенита» в четверг выезд в Норвегию. Достаточно важный, потому что это последний отборочный раунд Лиги Европы, ответный матч, здесь не может быть осечки. Пусть кто-то и считает, что «Мольде» не намного сильнее минского «Динамо».

Что делать Семаку? Сыграет ли он с норвежцами резервным составом или бросит в бой всех сильнейших? В любом случае это перелет, разбитый цикл подготовки, затрата сил и эмоций. «Спартак» в это время будет спокойно работать в Тарасовке.

Хотя чем ближе воскресенье, тем меньше будет спокойствия. Это сейчас команды в порядке. Но после матча кто-то, очевидно, пострадает сильнее. Даже при ничейном результате. И тогда снова вспомнят о слабостях. Которые, конечно, есть и у «Спартака», и у «Зенита».

Сейчас соперникам важно найти эти слабости друг у друга. Придумать, как ударить поточнее, побольнее и победить. Победить в, возможно, самом главном матче первой части чемпионата.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ЭТОМ ТУРЕ

«Спартак» победил в старейшем московском дерби — «Динамо» обыграно со счетом 2:1.

Квинси Промес проснулся — нападающий красно-белых мог сделать дубль, но судьи ошибочно отменили третий мяч в ворота «Динамо».

мог сделать дубль, но судьи ошибочно отменили третий мяч в ворота «Динамо». Динамовец Владимир Рыков забил гол вратарю красно-белых Александру Максименко со своей половины поля.

Александру Максименко со своей половины поля. Сергей Семак уверенно разобрался с бывшей командой — «Уфой», у «Зенита» 5 побед из 5.

Артем Дзюба снова забил.

Федор Смолов открыл счет мячам за «Локомотив», у команды Юрия Семина первая домашняя победа в сезоне.

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Рубином».