СМИ: Молло может вернуться в «Крылья Советов»
Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и «Зенита» Йоан Молло может вернуться в клуб из Самары, утверждает RMC.
Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и «Зенита» Йоан Молло может вернуться в клуб из Самары, утверждает RMC.
По информации источника, российский клуб предложил 29-летнему хавбеку контракт на два года. Финансовые условия соглашения, которое может быть подписано, не разглашаются.
Отметим, что в настоящее время француз находится в статусе свободного агента с 1 июля. Его последним клубом был катарский «Аль-Райян».
Напомним, Молло выступал за «Крылья» с 2015 по 2017 год. За это время он провел в составе самарской команды 38 матчей, забив 5 мячей и сделав 10 голевых передач.