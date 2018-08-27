СМИ: Молло может вернуться в «Крылья Советов»

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, российский клуб предложил 29-летнему хавбеку контракт на два года. Финансовые условия соглашения, которое может быть подписано, не разглашаются.

Отметим, что в настоящее время француз находится в статусе свободного агента с 1 июля. Его последним клубом был катарский «Аль-Райян».