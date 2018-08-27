Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Енисей
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
21:15
Леванте
Сельта
Футбол. Зарубежный
26.08
Жирона1
Реал4
Футбол. Зарубежный
26.08
Севилья0
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
21:30
Рома
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
26.08
Марсель2
Ренн2
Футбол. Зарубежный
26.08
Дженоа2
Эмполи1
Футбол. Зарубежный
26.08
Фрозиноне0
Болонья0
Футбол. Зарубежный
26.08
Фиорентина6
Кьево1
Футбол. Зарубежный
26.08
Кальяри2
Сассуоло2
Футбол. Зарубежный
26.08
Интер2
Торино2
Футбол. Зарубежный
26.08
Удинезе1
Сампдория0
Все события
Фоторепортажи
27Первый гол Смолова, стычка на поле и арбузы
10Первая победа Эмери в «Арсенале» и другие события выходных
09:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Молло может вернуться в «Крылья Советов»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и «Зенита» Йоан Молло может вернуться в клуб из Самары, утверждает RMC.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, российский клуб предложил 29-летнему хавбеку контракт на два года. Финансовые условия соглашения, которое может быть подписано, не разглашаются.

Отметим, что в настоящее время француз находится в статусе свободного агента с 1 июля. Его последним клубом был катарский «Аль-Райян».

Напомним, Молло выступал за «Крылья» с 2015 по 2017 год. За это время он провел в составе самарской команды 38 матчей, забив 5 мячей и сделав 10 голевых передач.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фанаты ЦСКА перешли все грани. Так нельзя!
9-летняя дочь экс-вратаря "Рубина" и "Краснодара" умерла от удара током
«Зенит» vs «Спартак»: дуэль взглядов
В матче «Ньюкасл» — «Челси» два гола забиты не по правилам
Смолов забил первый гол за «Локомотив», чемпион снова выиграл
«Ротор» проиграл «Факелу» в ФНЛ на глазах 30 тысяч болельщиков
Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Жирону» в матче Примеры
Болельщики «Дженоа» на матче серии А молчали 43 минуты
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь