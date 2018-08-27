Игрока «Уфы» Бояна Йокича сравнили с Зиданом

Словенский игрок башкирской команды выиграл верховую борьбу за мяч у полузащитника петербургского клуба Александра Ерохина.
Последний упал, так как получил удар локтем в голову. Йокич посчитал, что футболист «Зенита» симулирует, и стал ему высказывать свое недовольство. После конфликтующие стороны вступили в словесную перепалку. В итоге «уфимец» не сдержался и боднул Ерохина. От главного судьи тут же последовала красная карточка.
«Это эмоции, это футбол. Все помнят, что сделал Зинедин Зидан в финале чемпионата мира. Еще до этого Боян эмоционировал по поводу того, что судья показал аут не в нашу пользу. Йокич не сдержался», — прокомментировал удаление словенского защитника «Уфы» Иван Пауревич.
Следующий официальный матч подопечные Сергея Томарова проведут на своем поле в четверг, 30 августа, против «Глазго Рейнджерс» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.