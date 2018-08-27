Игрока «Уфы» Бояна Йокича сравнили с Зиданом

Источник: Башинформ

Словенский игрок башкирской команды выиграл верховую борьбу за мяч у полузащитника петербургского клуба Александра Ерохина.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 5, 26.08.2018, 16:30 Уфа 0 Зенит 2

Последний упал, так как получил удар локтем в голову. Йокич посчитал, что футболист «Зенита» симулирует, и стал ему высказывать свое недовольство. После конфликтующие стороны вступили в словесную перепалку. В итоге «уфимец» не сдержался и боднул Ерохина. От главного судьи тут же последовала красная карточка.

«Это эмоции, это футбол. Все помнят, что сделал Зинедин Зидан в финале чемпионата мира. Еще до этого Боян эмоционировал по поводу того, что судья показал аут не в нашу пользу. Йокич не сдержался», — прокомментировал удаление словенского защитника «Уфы» Иван Пауревич.