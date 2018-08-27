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09:28 (мск), источник: ИА Башинформ

Игрока «Уфы» Бояна Йокича сравнили с Зиданом

УФА, 27 авг 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В пятом туре РПЛ «Уфа» уступила на домашнем поле «Зениту» — 0:2. Главный арбитр встречи оказался щедр на желтые карточки. Но самым «жарким» моментом во второй половине матча оказалось удаление Бояна Йокича.

Источник: Башинформ

Словенский игрок башкирской команды выиграл верховую борьбу за мяч у полузащитника петербургского клуба Александра Ерохина.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 5, 26.08.2018, 16:30
Уфа
0Зенит2

Последний упал, так как получил удар локтем в голову. Йокич посчитал, что футболист «Зенита» симулирует, и стал ему высказывать свое недовольство. После конфликтующие стороны вступили в словесную перепалку. В итоге «уфимец» не сдержался и боднул Ерохина. От главного судьи тут же последовала красная карточка.

«Это эмоции, это футбол. Все помнят, что сделал Зинедин Зидан в финале чемпионата мира. Еще до этого Боян эмоционировал по поводу того, что судья показал аут не в нашу пользу. Йокич не сдержался», — прокомментировал удаление словенского защитника «Уфы» Иван Пауревич.

Следующий официальный матч подопечные Сергея Томарова проведут на своем поле в четверг, 30 августа, против «Глазго Рейнджерс» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

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