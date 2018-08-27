ЦСКА хочет купить форварда из Японии, Промеса ждут в Европе. Трансферы и слухи дня

Источник: Sport24

Главное о РПЛ

Квинси Промеса по-прежнему манит Европа. В смысле чемпионаты покруче российского. В «Милане» форварда «Спартака» не будет, зато есть еще аж три претендента: «Монако», «Севилья» и «Бенфика», утверждает ELF Voetball. По данным источника, переход Промеса может быть оформлен до закрытия летнего трансферного окна.

RMC Sport добавляет: «Спартак» запросил за Промеса у «Монако» 20 миллионов евро. Как сообщалось ранее, от «Милана» москвичи хотели получить за Квинси 30 миллионов — итальянцы сочли цену завышенной.

ЦСКА нетривиально подходит к трансферам. Вот и в Японии армейцы нашли футболиста — а что, блистал же в клубе Кейсуке Хонда. Так вот, форвард Такума Нисимура близок к переходу в ЦСКА. Трансфер будет оформлен в ближайшее время, и Нисимура подпишет с армейцами многолетний контракт, уверяет издание Nikkan Sports. 21-летний японец в нынешнем сезоне забил 11 голов в 24 матчах японской J-лиги, выступая за команду «Вегалта Сендаи».

В поиске новичков не только топ-клубы РПЛ. Но и, например, «Ахмат». Грозненцы уже подписали футболиста — если верить хорватской прессе, защитник Зоран Нижич из «Хайдука» стал игроком «Ахмата». По их информации, 28-летний игрок прошел медицинское обследование, подписал контракт с грозненским клубом и вернулся в Сплит за вещами. Правда, официально о трансфере хорвата пока не объявлено.

А вот «Крылья Советов» вполне официально усилились. Самарцы завербовали сербского нападающего Ваню Вучичевича. За «Крылья» он будет выступать под номером 22. 20-летний футболист пришел из «Црвены Звезды» — правда, за основной состав сыграл лишь 2 матча. Зато вызывался в юношеские сборные Сербии U17, U18 и U19.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm6YVWIHoZk/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm6YVWIHoZk/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">20-летний сербский нападающий @vucicevicvanja98 и #КрыльяСоветов заключили контракт на сезон 2018/2019. За наш клуб игрок будет выступать под номером 22.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fckssamara/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ПФК "Крылья Советов"</a> (@fckssamara) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-25T18:37:48+00:00">25 Авг 2018 в 11:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что в Европе

Удержит ли «Тоттенхэм» в Лондоне Кристиана Эриксена? Одна из главных интриг трансферного окна. Эриксен никак не может договориться с клубом о новом контракте — он хочет получать не меньше Харри Кейна (аж 330 тысяч евро в неделю). А тут и «ПСЖ» готов выложить за Эриксена 110 миллионов евро. Sport24 следит за развитием событий, даже не сомневайтесь.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm9DQtZl-Nj/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm9DQtZl-Nj/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?BREAKING? Christian Eriksen has joined #PSG for £100m on a 6-year-deal?? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ⚠️This is a joke after the rumours he would join PSG⚠️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/spurs.strong/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Tottenham Hotspur Fanpage</a> (@spurs.strong) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-26T19:31:23+00:00">26 Авг 2018 в 12:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кевин Стротман переезжает во Францию. «Марсель» договорился с итальянской «Ромой» о переходе голландского полузащитника. Провансальцы заплатят за Стротмана 25 млн евро, еще 3 римляне получат в качестве бонуса. Завтра футболист пройдет медосмотр.

Чудак Лорис Кариус официально в «Бешикташе» — аренда на 2 года. Напоследок голкипер «Ливерпуля» поблагодарил мерсисайдских фанатов. Хотя после финала ЛЧ ему даже угрожали расправой. «Большое спасибо всем фанатам “Ливерпуля”, которые до сих пор меня поддерживали. Вы действительно не оставили меня одного», — написал Кариус в твиттере.

Еще об арендах — у Пако Алькасера ожидаемо не получилось в «Барселоне». В 2016-м каталонцы зачем-то выложили за форварда «Валенсии» 30 млн евро. Теперь Алькасер бежит от Месси и других звезд в Дортмунд. Местная «Боруссия» возьмет 24-летнего испанца в аренду. А по окончании сезона немцы смогут выкупить форварда за 26 миллионов.

Бывшему армейцу Сейду Думбия некомфортно в Лиссабоне. Ивуариец намерен покинуть «Спортинг». Основной претендент на форварда — испанская «Жирона». Нынешний контракт игрока истекает летом 2020 года. Трансферная стоимость 30-летнего Думбия — 3,5 млн евро.