ЦСКА хочет купить форварда из Японии, Промеса ждут в Европе. Трансферы и слухи дня
Хватит смотреть футбол, лучше следите за переходами!
Хватит смотреть футбол, лучше следите за переходами!
Квинси Промеса
RMC Sport добавляет: «Спартак» запросил за Промеса у «Монако» 20 миллионов евро. Как сообщалось ранее, от «Милана» москвичи хотели получить за Квинси 30 миллионов — итальянцы сочли цену завышенной.
ЦСКА нетривиально подходит к трансферам. Вот и в Японии армейцы нашли футболиста — а что, блистал же в клубе Кейсуке Хонда. Так вот, форвард Такума Нисимура близок к переходу в ЦСКА. Трансфер будет оформлен в ближайшее время, и Нисимура подпишет с армейцами многолетний контракт, уверяет издание Nikkan Sports. 21-летний японец в нынешнем сезоне забил 11 голов в 24 матчах японской
В поиске новичков не только
А вот «Крылья Советов» вполне официально усилились. Самарцы завербовали сербского нападающего Ваню Вучичевича. За «Крылья» он будет выступать под номером 22. 20-летний футболист пришел из «Црвены Звезды» — правда, за основной состав сыграл лишь 2 матча. Зато вызывался в юношеские сборные Сербии U17, U18 и U19.
Удержит ли «Тоттенхэм» в Лондоне Кристиана Эриксена? Одна из главных интриг трансферного окна. Эриксен никак не может договориться с клубом о новом контракте — он хочет получать не меньше Харри Кейна (аж 330 тысяч евро в неделю). А тут и «ПСЖ» готов выложить за Эриксена 110 миллионов евро. Sport24 следит за развитием событий, даже не сомневайтесь.
Кевин Стротман переезжает во Францию. «Марсель» договорился с итальянской «Ромой» о переходе голландского полузащитника. Провансальцы заплатят за Стротмана 25 млн евро, еще 3 римляне получат в качестве бонуса. Завтра футболист пройдет медосмотр.
Чудак Лорис Кариус официально в «Бешикташе» — аренда на 2 года. Напоследок голкипер «Ливерпуля» поблагодарил мерсисайдских фанатов. Хотя после финала ЛЧ ему даже угрожали расправой. «Большое спасибо всем фанатам “Ливерпуля”, которые до сих пор меня поддерживали. Вы действительно не оставили меня одного», — написал Кариус в твиттере.
Еще об арендах — у Пако Алькасера ожидаемо не получилось в «Барселоне». В 2016-м каталонцы
Бывшему армейцу Сейду Думбия некомфортно в Лиссабоне. Ивуариец намерен покинуть «Спортинг». Основной претендент на форварда — испанская «Жирона». Нынешний контракт игрока истекает летом 2020 года. Трансферная стоимость 30-летнего Думбия — 3,5 млн евро.