Путин выразил соболезнования в связи со смертью чемпиона ОИ-1956 по футболу Парамонова

«Алексей Александрович был и навсегда останется настоящей легендой отечественного спорта, кумиром многих поколений любителей футбола, болельщиков клуба “Спартак”. За его успехами и достижениями стояли упорный труд, огромная работоспособность, сила воли. Требовательным отношением к себе, преданностью избранному делу, настроем на победу он неизменно заряжал товарищей по команде, как тренер — воспитывал эти качества в учениках, талантливой молодежи. Добрую память об Алексее Парамонове сохранят родные и близкие, все, кто знал и ценил этого яркого человека», — говорится в телеграмме президента.