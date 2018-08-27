Путин выразил соболезнования в связи со смертью чемпиона ОИ-1956 по футболу Парамонова

Парамонов скончался в возрасте 93 лет. Он будет похоронен в понедельник на Ваганьковском кладбище.
«Алексей Александрович был и навсегда останется настоящей легендой отечественного спорта, кумиром многих поколений любителей футбола, болельщиков клуба “Спартак”. За его успехами и достижениями стояли упорный труд, огромная работоспособность, сила воли. Требовательным отношением к себе, преданностью избранному делу, настроем на победу он неизменно заряжал товарищей по команде, как тренер — воспитывал эти качества в учениках, талантливой молодежи. Добрую память об Алексее Парамонове сохранят родные и близкие, все, кто знал и ценил этого яркого человека», — говорится в телеграмме президента.
В составе «Спартака» Парамонов провел 13 сезонов, в которых сыграл 302 матча и забил 73 мяча, он четыре раза становился чемпионом СССР, дважды — обладателем Кубка СССР. В составе национальной команды СССР Парамонов стал чемпионом ОИ-1956.