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12:42 (мск), источник: ТАСС

Церемония прощания с Алексеем Парамоновым прошла в академии «Спартака»

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с олимпийским чемпионом по футболу 1956 года Алексеем Парамоновым состоялась в манеже академии московского «Спартака» в Сокольниках, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Источник: РИА "Новости"

Парамонов скончался на 94-м году жизни в пятницу. Церемонию посетили исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, первый вице-президент РФС Никита Симонян, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, председатель комитета ветеранов РФС Александр Мирзоян, президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов, исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан, генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов, ветераны «Спартака» и других столичных клубов Олег Романцев, Георгий Ярцев, Анзор Кавазашвили, Михаил Гершкович, Юрий Гаврилов, Евгений Ловчев, Владимир Пономарев, Борис Игнатьев, Сергей Шавло и другие. Проститься с Парамоновым также пришли действующие игроки «Спартака» Денис Глушаков, Артем Ребров, Александр Самедов, Георгий Джикия и Джано Ананидзе.

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Партнер Пономарева по «Спартаку» и сборной СССР Симонян отметил, что покойного отличали трудолюбие и преданность футболу. «Алексей сам о себе говорил, что он не обладал сверхталантом, но за счет сверхусилий и труда он стал основным игроком не только “Спартака”, но и сборной. Я выражаю соболезнования не только от РФС, где он работал многие годы, но и от себя, поскольку с 1949 года мы были вместе. Спи спокойно, Алексей, говорю с огромной благодарностью за все то, что ты сделал для “Спартака” и отечественного футбола», — сказал он.

«Ушел из жизни великий футболист и великолепный человек. Очень трудно провожать таких добрых людей, Алексей был огромной души человек. После смерти супруги он стал просто неузнаваем, сильно переживал. Последние два года он просто таял на глазах, мы пытались помочь ему всеми силами, но не получилось», — сказал Кавазашвили.

По мнению Ловчева, Парамонов был и будет примером для каждого футболиста и человека. «Алексей Александрович был плоть от плоти спартаковцем, победа команды в чемпионате год назад продлила ему жизнь. Мне было семь лет, когда спартаковцы выиграли Олимпийские игры в сборной, они являлись примером для каждого. Когда я пришел в “Спартак”, он всегда был рядом, не мог находиться вне клуба и футбола, он был примером для нас во всем, был очень принципиальным, мы сегодня прощаемся с величайшим человеком, уверен, что долгие годы мы будем его вспоминать», — отметил Ловчев.

В составе «Спартака» Парамонов провел 13 сезонов, в которых сыграл 302 матча и забил 73 мяча, он четыре раза становился чемпионом СССР, дважды — обладателем Кубка СССР. В составе национальной команды СССР Парамонов стал чемпионом ОИ-1956. Он будет похоронен в понедельник на Ваганьковском кладбище.

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